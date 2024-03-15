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Російські добровольці анонсували удар по Бєлгороду

15 березня 2024 14:24
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Російські добровольці анонсували удар по Бєлгороду
Легіон "Свобода Росії". Ілюстративне фото: УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Ситуація в російському місті Бєлгород залишається напруженою. Добровольці з легіону "Свобода Росії", РДК та "Сибірського батальйону" оголосили про намір нанести масований удар по позиціях російської армії в цьому місті вже через годину.

Про це повідомляє Легіон "Свобода Росії".

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Попередження про обстріл 

Добровольці закликали місцевих жителів негайно пройти до укриття та не виходити на вулицю до закінчення атаки. 

"Термінове попередження для мешканців Бєлгороду! Протягом найближчої години буде завдано масований удар по військових об'єктах у місті Бєлгород", – йдеться у повідомленні.

Російські добровольці анонсували удар по Бєлгороду - фото 1
Допис Легіону "Свобода Росії". Фото: скриншот

Нагадаємо, що вранці 12 березня російські добровольчі батальйони зайшли на околиці Бєлгородської області.

Також ми писали про те, що у російському Бєлгороді вранці 15 березня сталася серія потужних вибухів. Місцева влада призупинила голосування на виборах президента.

обстріли
Бєлгородська область
добровольці
Бєлгород
Легіон "Свобода Росії"

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