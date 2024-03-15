Российские добровольцы анонсировали удар по Белгороду

Легион "Свобода России". Иллюстративное фото: УНИАН

Ситуация в российском городе Белгороде остается напряженной. Добровольцы из легиона "Свобода России", РДК и "Сибирского батальона" объявили о намерении нанести массированный удар по позициям российской армии в этом городе уже через час.

Об этом сообщает Легион "Свобода России".

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Добровольцы призвали местных жителей немедленно пройти в укрытия и не выходить на улицу до окончания атаки.

"Срочное предупреждение для жителей Белгорода! В ближайшее время будет нанесен массированный удар по военным объектам в городе Белгород", — говорится в сообщении.

Сообщение Легиона "Свобода России". Фото: скриншот

Напомним, что утром 12 марта русские добровольческие батальоны зашли на окраины Белгородской области.

Также мы писали о том, что в российском Белгороде утром 15 марта произошла серия мощных взрывов. Местные власти приостановили голосование на выборах президента.