Российские добровольцы анонсировали удар по Белгороду
Ситуация в российском городе Белгороде остается напряженной. Добровольцы из легиона "Свобода России", РДК и "Сибирского батальона" объявили о намерении нанести массированный удар по позициям российской армии в этом городе уже через час.
Об этом сообщает Легион "Свобода России".
Предупреждение об обстреле
Добровольцы призвали местных жителей немедленно пройти в укрытия и не выходить на улицу до окончания атаки.
"Срочное предупреждение для жителей Белгорода! В ближайшее время будет нанесен массированный удар по военным объектам в городе Белгород", — говорится в сообщении.
Напомним, что утром 12 марта русские добровольческие батальоны зашли на окраины Белгородской области.
Также мы писали о том, что в российском Белгороде утром 15 марта произошла серия мощных взрывов. Местные власти приостановили голосование на выборах президента.
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