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Российские добровольцы анонсировали удар по Белгороду

15 марта 2024 14:24
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Российские добровольцы анонсировали удар по Белгороду
Легион "Свобода России". Иллюстративное фото: УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Ситуация в российском городе Белгороде остается напряженной. Добровольцы из легиона "Свобода России", РДК и "Сибирского батальона" объявили о намерении нанести массированный удар по позициям российской армии в этом городе уже через час.

Об этом сообщает Легион "Свобода России".

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Добровольцы призвали местных жителей немедленно пройти в укрытия и не выходить на улицу до окончания атаки.

"Срочное предупреждение для жителей Белгорода! В ближайшее время будет нанесен массированный удар по военным объектам в городе Белгород", — говорится в сообщении.

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Сообщение Легиона "Свобода России". Фото: скриншот

Напомним, что утром 12 марта русские добровольческие батальоны зашли на окраины Белгородской области.

Также мы писали о том, что в российском Белгороде утром 15 марта произошла серия мощных взрывов. Местные власти приостановили голосование на выборах президента.

обстрелы
Белгородская область
добровольцы
Бєлгород
Легіон "Свобода Росії"

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