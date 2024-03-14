Російські добровольці створюють гуманітарний коридор для цивільного населення РФ

Бійці "Російського добровольчого корпусу". Фото ілюстративне: Мілітарний

Бійці російських добровольчих формувань, які прорвалися на територію Російської Федерації, оголосили про створення гуманітарного коридору для цивільних осіб і російських військових. Він діятиме з 21:00 14 березня до 7:00 15 березня.

Про це "Російський добровольчий корпус" повідомив на своїй сторінці у Telegram.

Читайте також:

Повідомлення від "Російського добровольчого корпусу". Фото: скриншот

Російські добровольці відкривають гуманітарний коридор

Бійці російських добровольчих формувань вчергове закликали до термінової евакуації мешканців населених пунктів у прикордонних районах Росії через проведення ними обмеженої військової операції на території Курської та Бєлгородської областей.

"Ми бачимо, що путінські війська ховаються між цивільними, тому наше завдання — забезпечити максимальну безпеку місцевому населенню", — йдеться у повідомленні.

Російські добровольці дають гуманітарний коридор для мирних росіян і російських військових з 21:00 14 березня до 7:00 15 березня, щоб вони могли безперешкодно вийти із зазначених населених пунктів.

"Після цього ми починаємо масовану атаку по путінських військових у зазначених на карті на фото населених пунктах", — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, бійці Сибірського батальйону та "Свободи Росії" показали, як зайшли на територію РФ.

Також російські добровольці звернулись до громадян РФ. Вони заявили, що починають свій визвольний рух та підуть на вибори президента.

Боєць легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський в інтерв`ю Новини.LIVE розповів усі подробиці цієї операції.