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Российские добровольцы создают гуманитарный коридор для гражданского населения РФ

14 марта 2024 19:37
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Российские добровольцы создают гуманитарный коридор для гражданского населения РФ
Бойцы "Русского добровольческого корпуса". Фото иллюстративное: Милитарный
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Бойцы российских добровольческих формирований, прорвавшихся на территорию Российской Федерации, объявили о создании гуманитарного коридора для гражданских лиц и российских военных. Он будет действовать с 21:00 14 марта до 7:00 15 марта.

Об этом "Русский добровольческий корпус" сообщил на своей странице в Telegram.

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Сообщение от "Русского добровольческого корпуса". Фото: скриншот

Российские добровольцы открывают гуманитарный коридор

Бойцы российских добровольческих формирований в очередной раз призывали к срочной эвакуации жителей населенных пунктов в приграничных районах России из-за проведения ими ограниченной военной операции на территории Курской и Белгородской областей.

"Мы видим, что путинские войска прячутся между гражданскими, поэтому наша задача — обеспечить максимальную безопасность местному населению", — говорится в сообщении.

Российские добровольцы дают гуманитарный коридор для мирных россиян и российских военных с 21:00 14 марта по 7:00 15 марта, чтобы они могли беспрепятственно выйти из указанных населенных пунктов.

"После этого мы начинаем массированную атаку по путинским военным в указанных на карте на фото населенных пунктах", — говорится в сообщении.

Напомним, бойцы Сибирского батальона и "Свободы России" показали, как зашли на территорию РФ.

Также российские добровольцы обратились к гражданам РФ. Они заявили, что начинают свое освободительное движение и пойдут на президентские выборы.

Боец легиона "Свобода России" Алексей Барановский в интервью Новини.LIVE рассказал все подробности этой операции.

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Украина
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Легіон "Свобода Росії"
Россия
РДК

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