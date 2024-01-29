Російські ДРГ дедалі частіше перетинають кордон з Україною, — Демченко

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Фото: Укрінформ

Прикордонні території України, що межують з Росією потерпають не лише від щоденних обстрілів, а й від проникнень диверсійно-розвідувальних груп. Такі спроби останнім часом фіксують часто, і наразі вони становлять загрозу для України.

Про це в етері Новини.LIVE повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

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Прикордонна служба досить часто фіксує спроби російських диверсійно-розвідувальних груп зайти на територію України.

Як правило, такі групи діють за кілька кілометрів від кордону, не просуваючись глибоко в тил країни. Однак інколи їм вдається прорватись навіть до населених пунктів.

"Їхня основна задача — викрити місця розташування сил оборони України для того, щоб в подальшому туди наносити удари. Але загроза місцевим жителям також залишається", — повідомив Андрій Демченко.

Фізично укріплювати кордон для запобігання подібних проникнень неможливо через постійні обстріли з боку РФ.

"Якщо там будуть працювати будь-які групи, які б це могли робити, то ворог буде їх використовувати як ціль для того, щоб наносити ураження", — сказав речник ДПСУ.

Тож наразі прикордоння України охороняють від спроб проникнення ДРГ здебільшого військовим шляхом — облаштовуються позиції, щоб і підрозділи ДПСУ, і інших сил оборони мали можливість вести бойові дії та місце для укриття.

Нагадаємо, речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що в середньому за добу перетинає кордон близько 70-75 тисяч людей в обох напрямках.