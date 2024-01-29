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Российские ДРГ все чаще пересекают границу с Украиной, — Демченко

29 января 2024 16:57
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Российские ДРГ все чаще пересекают границу с Украиной, — Демченко
Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко. Фото: Укринформ
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

Приграничные территории Украины, граничащие с Россией, страдают не только от ежедневных обстрелов, но и от проникновений диверсионно-разведывательных групп. Такие попытки в последнее время фиксируют часто, и сейчас они представляют угрозу Украине.

Об этом в эфире Новини.LIVE сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

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Пограничники фиксируют российские ДРГ

Пограничная служба зачастую фиксирует попытки российских диверсионно-разведывательных групп зайти на территорию Украины.

Как правило, такие группы действуют в нескольких километрах от границы, не продвигаясь глубоко в тыл страны. Однако иногда им удается прорваться даже в населенные пункты.

"Их основная задача — разоблачить места расположения сил обороны Украины для того, чтобы в дальнейшем туда наносить удары. Но угроза местным жителям также остается", — сообщил Андрей Демченко.

Физически укреплять границу для предотвращения подобных проникновений невозможно из-за постоянных обстрелов со стороны РФ.

"Если там будут работать любые группы, которые бы это могли делать, то враг будет их использовать как цель для того, чтобы наносить поражение", — сказал спикер ГПСУ.

Поэтому пограничники Украины предохраняют от попыток проникновения ДРГ в основном военным путем — обустраиваются позиции, чтобы и подразделения ГПСУ, и других сил обороны имели возможность вести боевые действия и место для укрытия.

Напомним, представитель ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что в среднем за сутки пересекает границу около 70-75 тысяч человек в обоих направлениях.

разведка
российские войска
граница
пограничники
диверсия
Россия
ГПСУ

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