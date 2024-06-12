Окупанти в полоні пригадали, як їх відправили на фронт в Україну

Полонені окупанти. Фото: скриншот з відео

Українські захисники Третьої штурмової бригади взяли кілька груп російських окупантів в полон. Вони допитали ворожих військових щодо процесу мобілізації в Росії.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба Третьої штурмової у Youtube.

Читайте також:

Мобілізація в Росії

Один з полонених розповів, що 3 березня цього року йому надіслали повістку, а вже 5 березня — відвезли в обласний пункт збору обласного військкомату.

"Потім відвезли в місто Воронеж, у тренувальний табір. Там ми позаймалися десь тиждень, потім у Можняківку Луганської області — там ще займалися два тижні і на фронт відправили", — сказав він.

Інший окупант пригадав, що спочатку отримав дзвінок з військкомату з наказом явитися, він пішов і там йому вручили повістку. Далі призначили число, привезли в частину — там після проходження навчання протягом місяці його закинули на фронт.

Третій російський військовий зазначив, що їх зібрали у військкоматі, а через дві години вже відправили у частину №12721 в Клинцях, де мобілізовані пробули тиждень. Після цього через місто Валуйки Бєлгородської області їх відправили на фронт в Кремінну.

"Прийшла повістка, з'явився у військкомат, відправили на пункт збору, далі відправили в місто Воронеж селище Погоново. Пробувши там добу, відправили в Можняківку — там два тижні навчали, після цього кинули на фронт", — додав четвертий військовий Росії.

Ще один загарбник заявив, що був мобілізований 2022 році, але не може назвати себе досвідченим бійцем. За його словами, за винятком останніх двох тижнів на фронті він бував у мотострілецькому батальйоні на посаді звичайного стрільця і сидів лише в обороні.

"До цього служив на строковій службі і за два тижні до СВО були військові збори на два тижні", — пригадав він.

Як потрапили в полон

Один з військовополонених розповів, що командування поставило їм завдання: група з чотирьох осіб повинна була закріпитися на точці після штурмовиків.

"Ми до цієї точки не дійшли, зайшли в бліндаж — там двоє 300 ваших військовослужбовців. Ми надали першу медичну допомогу, наказ від ротного був переночувати в цьому "блінчику", а вранці висуватися на ту точку, де ми мали закріпитися", — сказав він.

Однак окупанти не дійшли до тієї точки, хоч вона була недалеко — буквально за 300 метрів. Вранці їх взяли в полон військові Третьої штурмової бригади.

Ще один з групи полонених зазначив, що на момент отримання повістки через держпослуги працював у місті Кірові. Під час візиту до військкомату його відправили на медкомісію, після чого відправили в Україну, а вже за три дні він потрапив у полон до бійців Третьої штурмової.

Крім того, окупанти розповіли, чи ставили перед ними завдання не брати українських військових в полон.

Також ми писали, що бійці Третьої окремої штурмової бригади нещодавно захопили велику партію російських окупантів. Один із загарбників розповів, що вони йшли на штурм, а потрапили в полон.