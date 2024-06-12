Оккупанты в плену вспомнили, как их отправили на фронт в Украину

Пленные оккупанты. Фото: скриншот с видео

Украинские защитники Третьей штурмовой бригады взяли несколько групп российских оккупантов в плен. Они допросили вражеских военных по поводу процесса мобилизации в России.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба Третьей штурмовой в Youtube.

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Мобилизация в России

Один из пленных рассказал, что 3 марта этого года ему прислали повестку, а уже 5 марта отвезли в областной пункт сбора областного военкомата.

"Потом отвезли в город Воронеж, в тренировочный лагерь. Там мы позанимались где-то неделю, потом в Можняковку Луганской области — там еще занимались две недели и на фронт отправили", — сказал он.

Другой из оккупантов вспомнил, что сначала получил звонок из военкомата с приказом явиться, он пошел и там ему вручили повестку. Далее назначили число, привезли в часть — там после прохождения учений в течение месяца его перебросили на фронт.

Третий российский военный отметил, что их собрали в военкомате, а через два часа уже отправили в часть №12721 в Клинцах, где мобилизованные пробыли неделю. После этого через город Валуйки Белгородской области их отправили на фронт в Кременную.

"Пришла повестка, явился в военкомат, отправили на пункт сбора, далее отправили в город Воронеж поселок Погоново. Пробыв там сутки, отправили в Можняковку — там две недели учили, после этого бросили на фронт", — добавил четвертый военный России.

Еще один захватчик заявил, что был мобилизован в 2022 году, но не может назвать себя опытным бойцом. По его словам, за исключением последних двух недель на фронте он бывал в мотострелковом батальоне на должности обычного стрелка и сидел только в обороне.

"До этого служил на срочной службе и за две недели до СВО было военное собрание на две недели", — вспомнил он.

Как попали в плен

Один из военнопленных рассказал, что командование поставило им задачу: группа из четырех человек должна была закрепиться на точке после штурмовиков.

"Мы до этой точки не дошли, зашли в блиндаж — там двое 300 ваших военнослужащих. Мы оказали первую медицинскую помощь, приказ от ротного был переночевать в этом "блинчике", а утром выдвигаться на ту точку, где мы должны были закрепиться", — сказал он.

Однако оккупанты не дошли до той точки, хотя она была недалеко — буквально в 300 метрах. Утром их взяли в плен военные Третьей штурмовой бригады.

Еще один из группы пленных отметил, что на момент получения повестки из-за госуслуг работал в городе Кирове. Во время визита в военкомат его отправили на медкомиссию, после чего отправили в Украину, а уже через три дня он попал в плен к бойцам Третьей штурмовой.

Кроме того, оккупанты рассказали, ставили ли перед ними задачи не брать украинских военных в плен.

Также мы писали, что бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады недавно захватили крупную партию российских оккупантов. Один из захватчиков рассказал, что они шли на штурм, а попали в плен.