Російський "Африканський корпус" почав вербувати колишніх вагнерівців

Мітинг в Африці на підтримку "Групи Вагнера". Фото: Бабель

Підконтрольний Міністерству оборони Росії "Африканський корпус" оголосив про початок рекрутингової кампанії. Здебільшого до лав новоутвореного військового формування вербують колишніх співробітників "Групи Вагнера".

Про це повідомив американський інститут вивчення війни ISW.

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Що таке російський "Африканський корпус" та де він діятиме

Африканський корпус — ініціатива Міністерства оборони Росії з розширення російської військової присутності на Близькому Сході та в Африці. Найімовірніше він буде діяти в Малі, Нігері та Буркіна-Фасо — територіях, які за оцінкою ISW є зонами впливу "Африканського корпусу".

20 грудня "Африканський корпус" оголосив про набір до своїх лав колишніх і нинішніх співробітників "Вагнера" та людей з бойовим досвідом участі у війні в Україні.

"Африканський корпус" стверджував, що його командний склад складається з колишніх бойових командирів елітних підрозділів російської армії та невстановлених приватних військових компаній (ПВК) - можливо, мається на увазі ПВК "Редут" (пов'язана з Головним управлінням Генерального штабу Росії)", — йдеться у звіті ISW.

Хто може потрапити на службу до "Африканського корпусу"

Це військове формування обіцяє "високу зарплату", проте зацікавлені кандидати, які наразі беруть участь у війні в Україні, не можуть перейти на службу в корпус "Африка". Так само до нього не можуть перейти "росгвардійці", у яких не закінчився контакт з Росгвардією. Водночас російські військовослужбовці, які не беруть участі у війні, можуть перейти на службу в корпус "Африка".

"Бажання "Африканського корпусу" роз'яснити право на службу дозволяє припустити, що його рекламна кампанія викликала інтерес серед колишніх співробітників "Вагнера", враховуючи, що деякі бійці "Вагнера" підписали контракти з МО РФ або Росгвардією після смерті фінансиста "Вагнера" Євгена Пригожина в серпні 2023 року", — зазначили в ISW.

Нагадаємо, колишній військовий Росії Ігор Саліков звернувся із заявою до Міжнародного кримінального суду. Він висловив готовність розповісти про злочини РФ та приватної військової організації "Редут" на території України.