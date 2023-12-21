Российский "Африканский корпус" начал вербовать бывших вагнеровцев

Митинг в Африке в поддержку "Группы Вагнера". Фото: Бабель

Подконтрольный Министерству обороны России "Африканский корпус" объявил о начале рекрутинговой кампании. В основном в ряды новообразованного военного формирования вербуют бывших сотрудников "Группы Вагнера".

Об этом сообщил американский институт изучения войны ISW .

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Что такое российский "Африканский корпус" и где он будет действовать

Африканский корпус — инициатива Министерства обороны России по расширению российского военного присутствия на Ближнем Востоке и в Африке. Скорее всего, он будет действовать в Мали, Нигере и Буркина-Фасо — территориях, которые по оценке ISW являются зонами влияния "Африканского корпуса".

20 декабря "Африканский корпус" объявил о наборе в свои ряды бывших и нынешних сотрудников "Вагнера" и людей с боевым опытом участия в войне в Украине.

"Африканский корпус" утверждал, что его командный состав состоит из бывших боевых командиров элитных подразделений российской армии и неустановленных частных военных компаний (ПИК) – возможно, подразумевается ППК "Редут" (связана с Главным управлением Генерального штаба России)", — говорится в отчете ISW.

Кто может попасть на службу в "Африканский корпус"

Это военное формирование обещает "высокую зарплату", однако заинтересованные кандидаты, участвующие в войне в Украине, не могут перейти на службу в корпус "Африка". Также к нему не могут перейти "росгвардейцы", у которых не закончился контакт с Росгвардией. В то же время российские военнослужащие, не участвующие в войне, могут перейти на службу в корпус "Африка".

"Желание "Африканского корпуса" разъяснить право на службу позволяет предположить, что его рекламная кампания вызвала интерес среди бывших сотрудников "Вагнера", учитывая, что некоторые бойцы "Вагнера" подписали контракты с МО РФ или Росгвардией после смерти финансиста "Вагнера" Евгения Пригожин в августе 2023 года", — отметили в ISW.

Напомним, бывший военный России Игорь Саликов обратился с заявлением в Международный уголовный суд. Он выразил готовность рассказать о преступлениях РФ и частной военной организации "Редут" на территории Украины.