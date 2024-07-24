Вночі росіяни завдали удару по Румунії

Наслідки атаки села Плауру. Фото: скриншот

Вночі 24 липня росіяни завдали удару по Румунії. Ірано-російський дрон "Шахед-136" здійснив атаку в районі села Плауру, яке розташоване за 300 метрів від порту Ізмаїл.

Про це пишуть у соцмережах та публікують відео пожежі внаслідок атаки.

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Удар відбувся під час нічної атаки Росії на Одещину. Ворожий БпЛА перетнув кордон і вибухнув поблизу румунського села Плауру. Населений пункт розташований на березі Дунаю — навпроти одеського Ізмаїлу.

Розташування румунського села Плауру на карті

За попередньою інформацією, безпілотник "Шахед" намагався вразити ціль у місті Ізмаїл, але промахнувся і потрапив у румунське село.

Зазначимо, що це вже не перший подібний інцидент. Офіційної інформації поки що не було.

Нагадаємо, вибухи в Ізмаїлі Одеської області вночі 24 липня пролунали під час повітряної тривоги. Таким чином працювали сили протиповітряної оборони по ворожих безпілотниках.

Раніше ми писали, що Сполучені Штати Америки розгорнули свої стратегічні бомбардувальники на базі в Румунії, неподалік українського кордону. На 57 авіабазу ВПС Міхая Коґельничану прибули два міжконтинентальні стратегічні бомбардувальники B-52 Stratofortress. Мета — посилення безпеки та співпраці з НАТО.