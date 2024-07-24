Ночью россияне нанесли удар по Румынии.

Последствия атаки села Плаура. Фото: скриншот

Ночью 24 июля россияне нанесли удар по Румынии. Ирано-российский дрон "Шахед-136" совершил атаку в районе села Плауру, расположенном в 300 метрах от порта Измаил.

Об этом пишут в соцсетях и публикуют видео пожара в результате атаки.

Читайте также:

Российский беспилотник на территории Румынии — что известно

Удар произошел во время ночной атаки России в Одесскую область. Вражеский БпЛА пересек границу и взорвался вблизи румынской деревни Плауру. Населённый пункт расположен на берегу Дуная напротив одесского Измаила.

Расположение румынской деревни Плауру на карте

По предварительной информации, беспилотник "Шахед" пытался поразить цель в городе Измаил, но промахнулся и попал в румынскую деревню.

Это уже не первый подобный инцидент. Официальной информации пока не было.

Напомним, взрывы в Измаиле Одесской области ночью 24 июля прогремели во время воздушной тревоги. Таким образом, работали силы противовоздушной обороны по вражеским беспилотникам.

Раньше мы писали, что Соединенные Штаты Америки развернули свои стратегические бомбардировщики на базе в Румынии, недалеко от украинской границы. На 57 авиабазу ВВС Михая Когельничану прибыли два межконтинентальных стратегических бомбардировщика B-52 Stratofortress. Цель – усиление безопасности и сотрудничества с НАТО.