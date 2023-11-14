Російський МіГ два рази заправлявся в повітрі під час тривоги, — Ігнат

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Фото: кадр з телемарафону

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що під час польоту ворожий винищувач МіГ-31К два рази дозаправлявся в повітрі. Такі дії зафіксували сьогодні, 14 листопада, під час повітряної тривоги.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Ми Україна".

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Дозаправка ворожого винищувача

"Це не рекорд (тривоги), минулого разу було 3,5 години. Маємо нові реалії, почали вони проводити такі речі як дозаправка. Цього разу їх було аж дві в повітрі",— зазначив Ігнат.

Також військовий закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися у бомбосховищах до відбою.

Довготривала повітряна тривога в Україні

Зазначається, що майже трьохгодинна повітряна тривога сьогодні зупинила українську столицю.

На дорозі були зафіксовані великі затори, а ціни на таксі зросли в декілька разів.

Нагадаємо, сьогодні 14 листопада, по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Українців попередили про ракетну небезпеку через зліт ворожої авіації.