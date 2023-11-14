Російський МіГ два рази заправлявся в повітрі під час тривоги, — Ігнат
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що під час польоту ворожий винищувач МіГ-31К два рази дозаправлявся в повітрі. Такі дії зафіксували сьогодні, 14 листопада, під час повітряної тривоги.
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Ми Україна".
Дозаправка ворожого винищувача
"Це не рекорд (тривоги), минулого разу було 3,5 години. Маємо нові реалії, почали вони проводити такі речі як дозаправка. Цього разу їх було аж дві в повітрі",— зазначив Ігнат.
Також військовий закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися у бомбосховищах до відбою.
Довготривала повітряна тривога в Україні
Зазначається, що майже трьохгодинна повітряна тривога сьогодні зупинила українську столицю.
На дорозі були зафіксовані великі затори, а ціни на таксі зросли в декілька разів.
Нагадаємо, сьогодні 14 листопада, по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Українців попередили про ракетну небезпеку через зліт ворожої авіації.
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