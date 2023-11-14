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Российский МиГ два раза заправлялся в воздухе во время тревоги, — Игнат

14 ноября 2023 18:51
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Российский МиГ два раза заправлялся в воздухе во время тревоги, — Игнат
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Фото: кадр с телемарафона
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что во время полета вражеский истребитель МиГ-31К два раза дозаправлялся в воздухе. Такие действия были зафиксированы сегодня, 14 ноября, во время воздушной тревоги.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Мы Украина".

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Дозаправка вражеского истребителя

"Это не рекорд (тревоги), в прошлый раз было 3,5 часа. Есть новые реалии, начали они проводить такие вещи как дозаправка. На этот раз их было аж две в воздухе", — отметил Игнат.

Также военный призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в бомбоубежищах до отбоя.

Долговременная воздушная тревога в Украине

Отмечается, что почти трехчасовая воздушная тревога остановила украинскую столицу.

На дороге были зафиксированы большие пробки, а цены на такси выросли в несколько раз.

Напомним, сегодня 14 ноября, по всей Украине объявили воздушную тревогу. Украинцев предупредили о ракетной опасности из-за взлета вражеской авиации.

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