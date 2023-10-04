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Російський журналіст Соловйов так образився на "Яндекс", що не стримував емоцій: відео

4 жовтня 2023 02:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Російський журналіст Соловйов так образився на "Яндекс", що не стримував емоцій: відео
Прокремлівський журналіст Володимир Соловйов. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Прокремлівський журналіст Володимир Соловйов образився на "Яндекс". А все через те, що той називає його "російським пропагандистом".

В етері однієї зі своїх передач на росТБ журналіст не стримував емоцій і не скупився на лайку.

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Соловйов образився на "Яндекс" 

Пошуковик "Яндекс" вважає відомого прокремлівського журналіста Володимира Соловйова "пропагандистом". Це викликало у нього справжню істерику. В ефірі з цього приводу він не добирав слів.

"Набираю "Дмитро Гордон" — "український журналіст". Набираю "Володимир Соловйов" — "російський пропагандист". Тварюки ви кон**ні!" — кричав Соловйов. 

Нагадаємо, у РФ в результаті успішної атаки ЗСУ по Московській і Псковській областях відбувся черговий суспільний розкол. Так, російські пропагандисти та мілблогери розкритикували власні ж війська за нездатність захистити територію та військові об’єкти. 

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