Російський журналіст Соловйов так образився на "Яндекс", що не стримував емоцій: відео

Прокремлівський журналіст Володимир Соловйов. Фото: скриншот

Прокремлівський журналіст Володимир Соловйов образився на "Яндекс". А все через те, що той називає його "російським пропагандистом".

В етері однієї зі своїх передач на росТБ журналіст не стримував емоцій і не скупився на лайку.

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Соловйов образився на "Яндекс"

Пошуковик "Яндекс" вважає відомого прокремлівського журналіста Володимира Соловйова "пропагандистом". Це викликало у нього справжню істерику. В ефірі з цього приводу він не добирав слів.

"Набираю "Дмитро Гордон" — "український журналіст". Набираю "Володимир Соловйов" — "російський пропагандист". Тварюки ви кон**ні!" — кричав Соловйов.

Нагадаємо, у РФ в результаті успішної атаки ЗСУ по Московській і Псковській областях відбувся черговий суспільний розкол. Так, російські пропагандисти та мілблогери розкритикували власні ж війська за нездатність захистити територію та військові об’єкти.