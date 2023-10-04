Российский журналист Соловьев так обиделся на "Яндекс", что не сдерживал эмоций: видео
Прокремлевский журналист Владимир Соловьев обиделся на "Яндекс". А все потому, что тот называет его "российским пропагандистом".
В эфире одной из своих передач на РосТВ журналист не сдерживал эмоций и не скупился на брань.
Соловьев обиделся на "Яндекс"
Поисковик "Яндекс" считает известного прокремлевского журналиста Владимира Соловьева "пропагандистом". Это вызвало у него подлинную истерику. В эфире на этот счет он не подбирал слов.
"Набираю "Дмитрий Гордон" — "украинский журналист". Набираю "Владимир Соловьев" — "российский пропагандист". Твари вы кон**ные!" — кричал Соловьев.
Напомним, в РФ в результате успешной атаки ВСУ по Московской и Псковской областям произошел очередной общественный раскол. Так, российские пропагандисты и милблогеры подвергли критике собственные же войска за неспособность защитить территорию и военные объекты.