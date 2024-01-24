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Розкрадання гуманітарки в Чернігові — хто винен у зникненні 16 фур допомоги

24 січня 2024 06:00
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Розкрадання гуманітарки - в Чернігові зникли 16 фур волонтерської допомоги
Вантажівка з гуманітарною допомогою. Фото: Роман Коломієць
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Гуманітарна допомога під час повномасштабної війни стала опорою для людей в окупації, переселенців, постраждалих. Та поруч з добрими справами, як гриби, виростають справи у правоохоронних органах про розкрадання гуманітарки. Одна з таких — зникнення зі складів 16 фур допомоги у Чернігові. 

Українець передавав з-за кордону їжу, медикаменти, бронежилети, генератори і все це на поруки обласної ради. Йому по приїзду на малу батьківщину виписали грамоту за волонтерство, але звітності щодо гуманітарної допомоги не надали. Він вважає — все розікрали. 

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В історії розбиралося Новини.LIVE. 

Гуманітарна допомога Чернігову

Роман Коломієць родом із Чернігова, але з 2019 року проживає в Литві, де має власний бізнес. З початком повномасштабного вторгнення вирішив допомагати рідному місту з гуманітарною допомогою, яка була потрібна, адже Чернігів перебував в окупації. 

"Спершу ми з друзями їздили на кордон і забирали людей. Потім почали збирати гуманітарну допомогу — медичні препарати та їжу. За перший тиждень ми відправили п’ять фур. Пізніше вже почав купувати генератори, бронежилети і багато іншого", — розповів Роман. 

Гуманітарна допомога
Гуманітарна допомога. Фото: Роман Коломієць 

Всю комунікацію щодо гуманітарної допомоги він тримав з адміністрацією міста, якій офіційно надавав всі відомості щодо вантажів та документи. У свою чергу вони йому дякували і, як тільки у травні 2022 року Роман приїхав у Чернігів, нагородили грамотами і подяками як волонтера. 

Подяка
Подяка для волонтера. Фото: Роман Коломієць 

Та така світла співпраця тривала недовго. Коли чоловік поцікавився звітністю щодо гуманітарки, владу як підмінили. Вони протягом всього часу надавали йому фотографії зі складу, куди щоразу приїздила гуманітарка і де її розвантажували. Але куди вона потрапляла далі — невідомо. 

Розкрадання гуманітарки

"Мені надсилали звіти голови облради, що Рома ми отримали, мені виписували грамоти і медальки. А коли я їм пояснив, що для всіх спонсорів і людей, які донатили, мені треба звіти — тиша. Я сподівався, що хоч під час війни влада не буде мудаками", — сказав волонтер. 

Гуманітарна допомога
Голова облради Олена Дмитренко на складах гуманітарки. Фото: Роман Коломієць 
Гуманітарна допомога
Передача гуманітарної допомоги. Фото: Роман Коломієць 

Чоловік почав писати запити на доступ до публічної інформації щодо отриманої містом гуманітарки, але у відповідь отримав, що Чернігівська обласна державна (військова) адміністрація не користувалася і не була власником складів, на яких була розміщена гуманітарка. 

Гуманітарна допомога
Відповідь волонтеру від Чернігівської ОДА. Фото: Роман Коломієць 

"В людей по місту питаю, а ніхто нічого не роздавав. Звертаюся до влади, а звітів немає. Заступник голови ОВА Дмитро Іванов пише заяву за власним бажанням і звільняється. Всі вимикають телефони і ніхто не хоче зі мною спілкуватися", — додав Роман. 

Він звернувся до прокуратури, відкрили справу. За словами волонтера, йому попався хороший слідчий, який пообіцяв, що буде намагатися зробити все можливе. Адже у волонтера є докази — відео, на яких посадові особи зі складів повідомляли, що отримали допомогу.

Однак на даний момент слідчий вже не займається цією справою, назначили іншого. І досі жодні слідчі дії не ведуться, запевняє Роман. 

"Допомогу в облраді приймала сама голова Олена Дмитренко. Вона сказала, що ніяк мені не може допомогти і сказала звернутися до ОВА, бо отримувач гуманітарної допомоги вони. А там кажуть — мальчик, ми тебе не знаємо. І найцікавіше — голова Чернігівської ОВА Чаус написав на мене заяву, що це я сам вкрав гуманітарну допомогу. Доказів ніяких немає", — підсумував волонтер. 

Нині чоловік продовжує допомагати людям, але всю гуманітарну допомогу передає не владі, а волонтерським організаціям. А цій ситуації надає публічного розголосу, аби знайти винних. 

Новини.LIVE звернулося за коментарем до голови обласної ради Олени Дмитренко, але чітких пояснень не отримало.

"Я не знаю. Якщо є бажання — приїжайте на роботу і я дам інтерв'ю. В телефонному режимі з посадовою особою говорити це якось…Або зателефонуйте мені за півтори години, бо в мене нарада", — відповіла Олена Дмитренко. 

Журналісти перетелефонували їй, але вона не відповіла на дзвінок. Ми будемо тримати цю справу на контролі і дізнаватися нові подробиці.

Нагадаємо, Організація Об’єднаних Націй 15 січня звернулася до донорів із проханням виділити 4,2 млрд доларів на підтримку українських громад, які постраждали від російської агресії, та українських біженців протягом 2024 року.

корупція
Чернігів
гуманітарна допомога
розслідування
волонтери

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