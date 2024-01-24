Хищение гуманитарки - в Чернигове пропали 16 фур волонтерской помощи

Грузовик с гуманитарной помощью. Фото: Роман Коломиец

Гуманитарная помощь во время полномасштабной войны стала опорой для людей в оккупации, переселенцев, пострадавших. Но рядом с добрыми делами, как грибы, вырастают дела в правоохранительных органах о хищении гуманитарки. Одна из таких — исчезновение со складов 16 фур помощи в Чернигове.

Украинец передавал из-за границы еду, медикаменты, бронежилеты, генераторы и все это на поруки областного совета. Ему по приезду на малую родину выписали грамоту за волонтерство, но отчетности по гуманитарной помощи не предоставили. Он считает — все разворовали.

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В истории разбиралось Новини.LIVE.

Гуманитарная помощь Чернигову

Роман Коломиец родом из Чернигова, но с 2019 года проживает в Литве, где имеет собственный бизнес. С началом полномасштабного вторжения решил помогать родному городу гуманитарной помощью, ведь Чернигов находился в оккупации.

"Сначала мы с друзьями ездили на границу и забирали людей. Затем начали собирать гуманитарную помощь — медицинские препараты и еду. За первую неделю мы отправили пять фур. Позже уже начал покупать генераторы, бронежилеты и многое другое", — рассказал Роман.

Гуманитарная помощь. Фото: Роман Коломиец

Всю коммуникацию по гуманитарной помощи он держал с администрацией города, которой официально предоставлял все сведения о грузах и документах. В свою очередь они его благодарили и, как только в мае 2022 Роман приехал в Чернигов, его наградили грамотами и благодарностями как волонтера.

Благодарность волонтеру. Фото: Роман Коломиец

Но такое светлое сотрудничество длилось недолго. Когда мужчина поинтересовался отчетностью по гуманитарке, власть как подменили. Они в течение всего времени предоставляли ему фотографии со склада, куда каждый раз приезжала гуманитарка и где ее разгружали. Но куда она попадала дальше — неизвестно.

Хищение гуманитарки

"Мне присылали отчеты председателя облсовета, что Рома мы получили, мне выписывали грамоты и медальки. А когда я им объяснил, что для всех спонсоров и людей, которые донатили, мне нужны отчеты — тишина. Я надеялся, что хоть во время войны власть не будет мудаками", — сказал волонтер.

Глава облсовета Елена Дмитренко на складах гуманитарки. Фото: Роман Коломиец

Передача гуманитарной помощи. Фото: Роман Коломиец

Мужчина начал писать запросы на доступ к публичной информации о полученной городом гуманитарке, но в ответ получил, что Черниговская областная государственная (военная) администрация не пользовалась и не была владельцем складов, на которых была размещена гуманитарка.

Ответ волонтёру от Черниговской ОГА. Фото: Роман Коломиец

"У людей по городу спрашиваю, а никто ничего не раздавал. Обращаюсь к власти, а отчетов нет. Заместитель председателя ОВА Дмитрий Иванов пишет заявление по собственному желанию и увольняется. Все выключают телефоны и никто не хочет со мной общаться", — добавил Роман.

Он обратился в прокуратуру, открыли дело. По словам волонтера, ему попался хороший следователь, который пообещал, что будет пытаться сделать все возможное. Ведь у волонтера есть доказательства — видео, на которых должностные лица со склада сообщали, что получили помощь.

Однако в настоящее время следователь уже не занимается этим делом, назначили другого. До сих пор никакие следственные действия не ведутся, уверяет Роман.

"Помощь в облсовете принимала сама председатель Елена Дмитренко. Она сказала, что никак мне не может помочь и сказала обратиться к ОВА, потому что получатель гуманитарной помощи они. А там говорят — мальчик, мы тебя не знаем. И самое интересное — глава Черниговской ОВА Чаус написал на меня заявление, что это я сам украл гуманитарную помощь. Доказательств никаких нет", — подытожил волонтер.

Мужчина продолжает помогать людям, но всю гуманитарную помощь передает не властям, а волонтерским организациям. А эта ситуация дает публичную огласку, чтобы найти виновных.

Новини.LIVE обратилось за комментарием к председателю областного совета Елене Дмитренко, но четких объяснений не получило.

"Я не знаю. Если есть желание — приезжайте на работу и я дам интервью. В телефонном режиме с должностным лицом говорить это как-то…Или позвоните мне через полтора часа, потому что у меня совещание" , — ответила Елена Дмитренко.

Журналисты перезвонили ей, но она не ответила на звонок. Мы будем держать это дело на контроле и узнавать новые подробности.

Напомним, Организация Объединенных Наций 15 января обратилась к донорам с просьбой выделить 4,2 млрд долларов в поддержку пострадавших от российской агрессии украинских общин и украинских беженцев в течение 2024 года.