Мобілізація в Україні — як отримати відстрочку розлученому батьку-одинаку

Дитина обіймає батька-військового. Фото: depositphotos.com

Другий рік в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Військовозобов'язані чоловіки можуть бути призвані до лав ЗСУ. Водночас є категорії осіб, які мають право на відстрочку, зокрема за деякими сімейними обставинами. Це стосується й батьків, які самостійно виховують дитину до 18 років.

Адвокат Ario Law Firm Зоряна Богдан в інтерв'ю РБК-Україна розповіла, як отримати відстрочку розлученому батьку-одинаку та які є нюанси.

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Так, за словами правозахисниці, відповідно до ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" право на відстрочення від призову на військову службу мають військовозобов'язані, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років. Таким чином мобілізація цієї категорії громадян можлива лише за їх власної згоди.

Щоб підтвердити право на відстрочку, батьку-одинакц необхідно надати докази самостійного виховання дитини. При цьому адвокатка підкреслила, що сам по собі факт розірвання шлюбу з матір'ю дитини жодним чином не може свідчити про наявність підстав для відстрочки.

"На жаль, на даний час непоодинокою є практика, коли подружжя умисно розривають шлюби з метою отримання вказаної підстави для відстрочки чоловіку. При цьому вони не усвідомлюють, що таким чином не доводиться факт відсутності участі матері у вихованні дитини чи наявність у батька статусу батька-одинака", — зауважує Богдан.

Так само не є рішенням для тих, хто намагається отримати відстрочку, подання позовів про визначення місця проживання дитини з батьком.

"За результатами розгляду таких справ суд лише встановлює, з ким із батьків проживатиме дитина, однак не визначає наявність у батька статусу такого, що сам виховує дитину", — зазначає фахівчиня.

Перебування матері за кордоном також не підтвердить факту самостійного виховання дитини батьком.

"Варто зауважити, що чіткого визначення, хто саме може вважатися особою, яка самостійно виховує дитину (дітей) віком до 18 років, в українському законодавстві немає", — говорить Зоряна Богдан.

Військовозобов'язаний у територіальному центрі комплектування. Фото: google.com

Які документи підтверджують, що чоловік самостійно виховує дитину

Згідно із правовими нормами, документами, які підтверджують факт самостійного виховання батьком дитини (дітей) віком до 18 років, є свідоцтво про народження дитини (дітей) та один з нижченаведених документів:

свідоцтво про смерть матері;

рішення суду про позбавлення матері батьківських прав;

рішення суду про відібрання дитини у матері без позбавлення її батьківських прав;

рішення суду про визнання матері безвісти зниклою;

рішення суду про оголошення матері померлою.

"Вказані документи об’єктивно дозволяють підтвердити факт відсутності участі матері у вихованні дитини та, як наслідок, наявність підстав для відстрочки від мобілізації для батька такої дитини", — пояснює правознавиця.

Важливий нюанс: якщо чоловік одружився вдруге, він вже не буде вважатися таким, що самостійно виховує дитину, тому у нього не буде підстав для отримання відстрочки.

Нагадаємо, ми писали, що адвокат спростував найпоширеніші фейки про мобілізацію, які варто знати українцям.

Раніше ми повідомляли, чи переглядатимуть інвалідність, яку надали людині після початку повномасштабної війни.

Також ми розповідали, хто може отримати відстрочку через опіку або догляд за родичем.