Мобилизация в Украине — как получить отсрочку разведенному отцу-одиночке

Ребенок обнимает отца-военного. Фото: depositphotos.com

Второй год в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанные мужчины могут быть призваны в ряды ВСУ. В то же время есть категории граждан, имеющие право на отсрочку, в частности, по некоторым семейным обстоятельствам. Это касается и родителей, самостоятельно воспитывающих ребенка до 18 лет.

Адвокат Ario Law Firm Зоряна Богдан в интервью РБК-Украина рассказала, как получить отсрочку разведенному отцу-одиночке и какие есть нюансы.

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Так, по словам правозащитницы, согласно ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" право на отсрочку от призыва на военную службу имеют военнообязанные, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет. Таким образом мобилизация этой категории граждан возможна только при их собственном согласии.

Чтобы подтвердить право на отсрочку, отцу-одиночке необходимо предоставить доказательства самостоятельного воспитания ребенка. При этом адвокат подчеркнула, что сам по себе факт расторжения брака с матерью ребенка никоим образом не может свидетельствовать о наличии оснований для отсрочки.

"К сожалению, в настоящее время частая практика, когда супруги умышленно расторгают браки с целью получения указанного основания для отсрочки мужу. При этом они не осознают, что таким образом не доказывается факт отсутствия участия матери в воспитании ребенка или наличие у отца статуса отца-одиночки", — замечает Богдан.

Так же не является решением для тех, кто пытается получить отсрочку, представление исков об определении места жительства ребенка с отцом.

"По результатам рассмотрения таких дел суд только устанавливает, с кем из родителей будет проживать ребенок, однако не определяет наличие у отца статуса самостоятельно воспитывающего ребенка", — отмечает специалист.

Пребывание матери за границей также не подтвердит факт самостоятельного воспитания ребенка отцом.

"Следует заметить, что четкого определения, кто именно может считаться лицом, самостоятельно воспитывающим ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, в украинском законодательстве нет", — говорит Зоряна Богдан.

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: google.com

Какие документы подтверждают, что мужчина самостоятельно воспитывает ребенка

Согласно правовым нормам, документами, подтверждающими факт самостоятельного воспитания отцом ребенка (детей) младше 18 лет, являются свидетельство о рождении ребенка (детей) и один из следующих документов:

свидетельство о смерти матери;

решение суда о лишении матери родительских прав;

решение суда об отнятии ребенка у матери без лишения его родительских прав;

решение суда о признании матери без вести пропавшей;

решение суда об объявлении матери умершей.

"Указанные документы объективно позволяют подтвердить факт отсутствия участия матери в воспитании ребенка и, как следствие, наличие оснований для отсрочки от мобилизации для отца такого ребенка", — объясняет правовед.

Важный нюанс: если мужчина женился второй раз, он уже не будет считаться самостоятельно воспитывающим ребенка, поэтому у него не будет оснований для получения отсрочки.

Напомним, мы писали, что адвокат опроверг самые распространенные фейки о мобилизации, которые следует знать украинцам.

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