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Розмінування територій України — у Генштабі розповіли, скільки ВНП вдалося знешкодити

22 січня 2024 10:53
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Розмінування територій України — у Генштабі розповіли, скільки ВНП вдалося знешкодити
Співробітники ДСНС розміновують території. Ілюстративне фото: ДСНС
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Протягом тижня підрозділи з розмінування Державної спеціальної служби транспорту виявили, вилучили та знешкодили 1374 вибухонебезпечних предметів. Найбільше ВНП знищено на Харківщині — 1139. Вдалося розмінувати територію площею 1428 гектарів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Розмінування українських територій

В Україні з 15 по 21 січня вибухотехніки знешкодили 1374 ВНП. Зокрема, на Харківщині знищено 1139 ВНП, на Херсонщині — 143, на Миколаївщині — 92.

Спеціалістам Державної спеціальної служби транспорту вдалося розмінувати 1428,29 га українських територій. З них 1394,36 га у Херсонській області, 12,46 га у Миколаївській та 21,47 га у Харківській.

"Усього від початку широкомасштабної агресії російської федерації підрозділами Держспецтрансслужби виявлено, вилучено і знешкоджено 99671 вибухонебезпечних предметів. Розміновано (перевірено) територію площею 53944,40 гектарів", — вказують у Генштабі.

Місця, де проводиться розмінування:

  • акваторія морів — 21,66 га;
  • автошляхи — 804,84 км;
  • залізничні колії — 2293,68 км;
  • лінії електромереж — 435,86 км;
  • газогони — 36,75 км.

У Генштабі українців закликають не нехтувати своєю безпекою. Мешканців деокупованих територій просять не виходити в поля, ліси, лісополоси, на водойми.

"Не з'їжджайте з доріг на узбіччя! Пересуватись потрібно лише твердими поверхнями. А якщо побачили підозрілий предмет не підходьте до нього, не чіпайте і телефонуйте 101!" — наголосили в Генштабі.

Вибухонебезпечний пристрій
Вибухонебезпечний пристрій. Фото: Генштаб ЗСУ
Розмінування залізничних колій
Розмінування залізничних колій. Фото: Генштаб ЗСУ 
Вибухонебезпечний пристрій
Вибухонебезпечний пристрій. Фото: Генштаб ЗСУ
Скриншот допису Генштабу ЗСУ
Скриншот допису Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, Миколаївську та Херсонську області визначили пріоритетами для розмінування. Таке рішення ухвалено, оскільки на цих територіях вирощується значна кількість плодоовочевої продукції.

Додамо, в Україні стартувало виробництво машин для розмінування та підготовки ґрунту. Деякі з машин вже використовуються в роботі.

війна
ДСНС
росіяни
Україна
Генштаб ЗСУ
розмінування

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