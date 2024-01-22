Розмінування територій України — у Генштабі розповіли, скільки ВНП вдалося знешкодити

Співробітники ДСНС розміновують території. Ілюстративне фото: ДСНС

Протягом тижня підрозділи з розмінування Державної спеціальної служби транспорту виявили, вилучили та знешкодили 1374 вибухонебезпечних предметів. Найбільше ВНП знищено на Харківщині — 1139. Вдалося розмінувати територію площею 1428 гектарів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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В Україні з 15 по 21 січня вибухотехніки знешкодили 1374 ВНП. Зокрема, на Харківщині знищено 1139 ВНП, на Херсонщині — 143, на Миколаївщині — 92.

Спеціалістам Державної спеціальної служби транспорту вдалося розмінувати 1428,29 га українських територій. З них 1394,36 га у Херсонській області, 12,46 га у Миколаївській та 21,47 га у Харківській.

"Усього від початку широкомасштабної агресії російської федерації підрозділами Держспецтрансслужби виявлено, вилучено і знешкоджено 99671 вибухонебезпечних предметів. Розміновано (перевірено) територію площею 53944,40 гектарів", — вказують у Генштабі.

Місця, де проводиться розмінування:

акваторія морів — 21,66 га;

автошляхи — 804,84 км;

залізничні колії — 2293,68 км;

лінії електромереж — 435,86 км;

газогони — 36,75 км.

У Генштабі українців закликають не нехтувати своєю безпекою. Мешканців деокупованих територій просять не виходити в поля, ліси, лісополоси, на водойми.

"Не з'їжджайте з доріг на узбіччя! Пересуватись потрібно лише твердими поверхнями. А якщо побачили підозрілий предмет не підходьте до нього, не чіпайте і телефонуйте 101!" — наголосили в Генштабі.

Вибухонебезпечний пристрій. Фото: Генштаб ЗСУ

Розмінування залізничних колій. Фото: Генштаб ЗСУ

Вибухонебезпечний пристрій. Фото: Генштаб ЗСУ

Скриншот допису Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, Миколаївську та Херсонську області визначили пріоритетами для розмінування. Таке рішення ухвалено, оскільки на цих територіях вирощується значна кількість плодоовочевої продукції.

Додамо, в Україні стартувало виробництво машин для розмінування та підготовки ґрунту. Деякі з машин вже використовуються в роботі.