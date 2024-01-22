Розмінування територій України — у Генштабі розповіли, скільки ВНП вдалося знешкодити
Протягом тижня підрозділи з розмінування Державної спеціальної служби транспорту виявили, вилучили та знешкодили 1374 вибухонебезпечних предметів. Найбільше ВНП знищено на Харківщині — 1139. Вдалося розмінувати територію площею 1428 гектарів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Розмінування українських територій
В Україні з 15 по 21 січня вибухотехніки знешкодили 1374 ВНП. Зокрема, на Харківщині знищено 1139 ВНП, на Херсонщині — 143, на Миколаївщині — 92.
Спеціалістам Державної спеціальної служби транспорту вдалося розмінувати 1428,29 га українських територій. З них 1394,36 га у Херсонській області, 12,46 га у Миколаївській та 21,47 га у Харківській.
"Усього від початку широкомасштабної агресії російської федерації підрозділами Держспецтрансслужби виявлено, вилучено і знешкоджено 99671 вибухонебезпечних предметів. Розміновано (перевірено) територію площею 53944,40 гектарів", — вказують у Генштабі.
Місця, де проводиться розмінування:
- акваторія морів — 21,66 га;
- автошляхи — 804,84 км;
- залізничні колії — 2293,68 км;
- лінії електромереж — 435,86 км;
- газогони — 36,75 км.
У Генштабі українців закликають не нехтувати своєю безпекою. Мешканців деокупованих територій просять не виходити в поля, ліси, лісополоси, на водойми.
"Не з'їжджайте з доріг на узбіччя! Пересуватись потрібно лише твердими поверхнями. А якщо побачили підозрілий предмет не підходьте до нього, не чіпайте і телефонуйте 101!" — наголосили в Генштабі.
Нагадаємо, Миколаївську та Херсонську області визначили пріоритетами для розмінування. Таке рішення ухвалено, оскільки на цих територіях вирощується значна кількість плодоовочевої продукції.
Додамо, в Україні стартувало виробництво машин для розмінування та підготовки ґрунту. Деякі з машин вже використовуються в роботі.
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