Разминирование территорий Украины — в Генштабе рассказали, сколько ВОП удалось обезвредить
В течение недели подразделения по разминированию Государственной специальной службы транспорта обнаружили, изъяли и обезвредили 1374 взрывоопасных предмета. Больше всего ВОП уничтожено в Харьковской области — 1139. Удалось разминировать территорию площадью 1428 гектаров.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Разминирование украинских территорий
В Украине с 15 по 21 января взрывотехники обезвредили 1374 ВОП. В частности, в Харьковской области уничтожено 1139 ВОП, в Херсонской области — 143, в Николаевской области — 92.
Специалистам Государственной специальной службы транспорта удалось разминировать 1428,29 гектара украинских территорий. Из них 1394,36 гектара в Херсонской области, 12,46 гектара в Николаевской и 21,47 гектара в Харьковской.
"Всего с начала широкомасштабной агрессии российской федерации подразделениями Госспецтрансслужбы обнаружено, изъято и обезврежено 99671 взрывоопасных предметов. Разминирована (проверена) территория площадью 53944,40 га", — указывают в Генштабе.
Места, где проводится разминирование:
- акватория морей — 21,66 га;
- автодороги — 804,84 км;
- железнодорожные пути — 2293,68 км;
- линии электросетей — 435,86 км;
- газопроводы — 36,75 км.
В Генштабе украинцев призывают не пренебрегать своей безопасностью. Жителей деоккупированных территорий просят не выходить в поля, леса, лесополосы, на водоемы.
"Не съезжайте с дорог на обочину! Передвигаться нужно только жесткими поверхностями. А если увидели подозрительный предмет не подходите к нему, не трогайте и звоните 101!" — отметили в Генштабе.
Напомним, Николаевскую и Херсонскую области определили приоритетами для разминирования. Такое решение было принято, поскольку на этих территориях выращивается значительное количество плодоовощной продукции.
Добавим, в Украине стартовало производство машин для разминирования и подготовки почвы. Некоторые из машин уже используются в работе.
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