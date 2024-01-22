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Разминирование территорий Украины — в Генштабе рассказали, сколько ВОП удалось обезвредить

22 января 2024 10:53
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Разминирование территорий Украины — в Генштабе рассказали, сколько ВОП удалось обезвредить
Сотрудники ГСЧС разминируют территории. Иллюстративное фото: ГСЧС
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В течение недели подразделения по разминированию Государственной специальной службы транспорта обнаружили, изъяли и обезвредили 1374 взрывоопасных предмета. Больше всего ВОП уничтожено в Харьковской области — 1139. Удалось разминировать территорию площадью 1428 гектаров.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Разминирование украинских территорий

В Украине с 15 по 21 января взрывотехники обезвредили 1374 ВОП. В частности, в Харьковской области уничтожено 1139 ВОП, в Херсонской области — 143, в Николаевской области — 92.

Специалистам Государственной специальной службы транспорта удалось разминировать 1428,29 гектара украинских территорий. Из них 1394,36 гектара в Херсонской области, 12,46 гектара в Николаевской и 21,47 гектара в Харьковской.

"Всего с начала широкомасштабной агрессии российской федерации подразделениями Госспецтрансслужбы обнаружено, изъято и обезврежено 99671 взрывоопасных предметов. Разминирована (проверена) территория площадью 53944,40 га", — указывают в Генштабе.

Места, где проводится разминирование:

  • акватория морей — 21,66 га;
  • автодороги — 804,84 км;
  • железнодорожные пути — 2293,68 км;
  • линии электросетей — 435,86 км;
  • газопроводы — 36,75 км.

В Генштабе украинцев призывают не пренебрегать своей безопасностью. Жителей деоккупированных территорий просят не выходить в поля, леса, лесополосы, на водоемы.

"Не съезжайте с дорог на обочину! Передвигаться нужно только жесткими поверхностями. А если увидели подозрительный предмет не подходите к нему, не трогайте и звоните 101!" — отметили в Генштабе.

Взрывоопасное устройство
Взрывоопасное устройство. Фото: Генштаб ВСУ
Разминирование железнодорожных путей
Разминирование железнодорожных путей. Фото: Генштаб ВСУ
Взрывоопасное устройство
Взрывоопасное устройство. Фото: Генштаб ВСУ
Скриншот сообщения Генштаба ВСУ
Скриншот поста Генштаба ВСУ

Напомним, Николаевскую и Херсонскую области определили приоритетами для разминирования. Такое решение было принято, поскольку на этих территориях выращивается значительное количество плодоовощной продукции.

Добавим, в Украине стартовало производство машин для разминирования и подготовки почвы. Некоторые из машин уже используются в работе.

война
ГСЧС
россияне
Украина
Генштаб ВСУ
разминирование

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