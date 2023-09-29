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Розмінування України: сапери використовуватимуть нову технологію

29 вересня 2023 01:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Розмінування України: сапери використовуватимуть нову технологію
Замінована територія. Фото: УНІАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

За весь час війни, починаючи з 2014 року, ворог щільно мінує територію України. Фахівці вже підрахували, що для розмінування території необхідно чимало років. Задля якнайшвидшого пошуку небезпечних предметів, в Україні впроваджуватимуться новітні засоби ідентифікації вибухових предметів. 

Про це повідомив заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний

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За словами заступника міністра економіки України Ігоря Безкаравайного, у розмінуванні України ми застосовуватимемо новітні технології. Йдеться про систему дистанційного сканування поверхні землі.

"Мова йде про сканери, які кріпляться на засоби доставки, переважно — дрони, які сканують поверхню землі, ідентифікують вибухонебезпечні предмети на поверхні і під поверхнею землі. Після цієї обробки поверхні ми отримуємо великий масив даних, який треба пропускати через потужне програмне забезпечення, щоб зрозуміти чим знайдений предмет відрізняється від іншого, чи дійсно він вибухонебезпечний", — заявив Безкаравайний.

При цьому він зауважив, що технологія дистанційного сканування поверхні землі ще на ранньому етапі розробки. 

"Головне наше завдання — виробити універсальний інструмент, який буде давати однаково якісний результат. Це точно буде (швидше) в десятки разів. Тому що ми прибираємо людський фактор, ми прибираємо фактор помилки, ми робимо доступ до території швидшим і безпечнішим", — заявив заступник міністра економіки України.

Нагадаємо, для повного розмінування територій України необхідно 37 мільярдів доларів. Це лише попередні оцінки Міжнародного банку.

Також ми писали, що через війну в Україні більшість лісів залишаються замінованими. Сапери потроху розміновують територію. Тепер вільно відвідувати ліси можна в Івано-Франківській та Чернівецькій областях, а у семи регіонах доступ залишається обмеженим.

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