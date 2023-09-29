Разминирование Украины: саперы будут использовать новую технологию

Заминированная территория. Фото: УНИАН

За все время войны, начиная с 2014 года, враг плотно минирует территорию Украины. Специалисты уже подсчитали, что для разминирования территории необходимо много лет. Для скорейшего поиска опасных предметов в Украине будут внедряться новейшие средства идентификации взрывных предметов.

Об этом сообщил заместитель министра экономики Украины Игорь Безкаравайный.

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По словам заместителя министра экономики Украины Игоря Безкаравайного, в разминировании Украины мы будем применять новейшие технологии. Речь идет о системе дистанционного сканирования поверхности земли.

"Речь идет о сканерах, которые крепятся на средства доставки, преимущественно — дроны, сканирующие поверхность земли, идентифицируют взрывоопасные предметы на поверхности и под поверхностью земли. После этой обработки поверхности мы получаем большой массив данных, который нужно пропускать через мощное программное обеспечение, чтобы понять чем найденный предмет отличается от другого, действительно ли он взрывоопасен", — заявил Безкаравайный.

Он отметил, что технология дистанционного сканирования поверхности земли еще на раннем этапе разработки.

"Главная наша задача — выработать универсальный инструмент, который будет давать одинаково качественный результат. Это точно будет (быстрее) в десятки раз. Потому что мы убираем человеческий фактор, мы убираем фактор ошибки, мы делаем доступ к территории более быстрым и безопасным", — заявил замминистра экономики Украины.

Напомним, для полного разминирования территорий Украины необходимо 37 миллиардов долларов. Это только предварительные оценки Международного банка.

Также мы писали, что из-за войны в Украине большинство лесов остаются заминированными. Саперы понемногу разминируют территорию. Теперь свободно посещать леса можно в Ивано-Франковской и Черновицкой областях, а в семи регионах доступ остается ограниченным.