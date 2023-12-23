Розвідка радить європейським країнам готуватися до атаки РФ, — BILD
Російська Федерація може атакувати країни Європи взимку 2024/25 року. Таке припущення зробили в одній з європейських розвідок.
Про це повідомляє BILD.
Європа має готуватися до вторгнення РФ
Це може статися в той момент, коли США опиняться без лідера і не зможуть одразу прийти на допомогу союзникам.
Йдеться про період між листопадом 2024 року і січнем 2025-го, коли новий очільник Сполучених Штатів посяде крісло президента в Білому домі. При цьому РФ сподівається, що таким очільником стане Дональд Трамп.
Німеччина також готується до можливої конфронтації. Раніше глава МЗС країни Борис Пісторіус заявив, що країна має в запасі щонайбільше п'ять чи вісім років.
Раніше ми повідомляли, що представник Державного департаменту США Метью Міллер висловив тривогу щодо агресивних дій Росії. За його словами, країна-агресор не зупиниться в Україні і йтиме далі.
Нагадаємо, що у США хочуть конфіскувати активи Росії, щоб змусити країну припинити війну. Нині резерви Центрального банку Росії заморожені на суму 300 мільярдів доларів у країнах Заходу.
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