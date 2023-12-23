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Разведка советует европейским странам готовиться к атаке РФ, — BILD

23 декабря 2023 18:54
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Разведка советует европейским странам готовиться к атаке РФ, — BILD
Российские военные на бронетехнике. Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Российская Федерация может атаковать страны Европы зимой 2024/25. Такое предположение было сделано в одной из европейских разведок.

Об этом сообщает BILD .

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Это может произойти в тот момент, когда США окажутся без лидера и не смогут прийти сразу на помощь союзникам.

Речь идет о периоде между ноябрем 2024 года и январем 2025-го, когда новый глава Соединенных Штатов займет кресло президента в Белом доме. При этом РФ надеется, что таким главой станет Дональд Трамп.

Германия готовится к возможной конфронтации. Ранее глава МИД страны Борис Писториус заявил, что у страны есть в запасе максимум пять или восемь лет.

Ранее мы сообщали, что представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер выразил тревогу по поводу агрессивных действий России. По его словам, страна-агрессор не остановится в Украине и пойдет дальше.

Напомним, что в США хотят конфисковать активы России , чтобы вынудить страну прекратить войну. В настоящее время резервы Центрального банка России заморожены на сумму 300 миллиардов долларов в странах Запада.

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