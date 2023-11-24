Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 24.11.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 24 ноября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 24 ноября.

Читайте также:

DeepState

По состоянию на 24.11.2023 нет актуальной информации по обновленной ситуации. Мы сразу сообщим вам новые данные, а пока напомним ситуацию по состоянию на 23 ноября.

Боевые действия продолжаются в районе Первомайского на Купянском направлении. ВСУ также отразили атаки россиян возле Синьковки. Однако оккупанты продолжают давить в лесу южнее Лимана Первого, где имеют незначительные успехи.

Карта боевых действий на Купянском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении идет атака врага на Клищиевку и Андреевку, возле последней враг немного продвинулся.

Также российские силы давят на Степное на Авдеевском направлении , где продолжают лезть на АКХЗ, промку и СТ "Виноградники". Враг провел безуспешные атаки у Опросного и Водяного.

Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным – территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

– территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Украинские военные по состоянию на пятницу 24 ноября, провели боевые столкновения с российскими оккупантами вблизи:

Первомайского на Авдеевском направлении; Синьковки, северо-восточные Петропавловки и Ивановки на Купянском направлении;

на юг до Новобахмутовки, на север к Ласточкиному, Авдеевке и Марьинке и Новомихайловке на Марьинском направлении;

Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

на запад к Старомайорскому на Бердянском направлении;

Работы на Запорожском направлении.

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские военные на сегодня, 24 ноября, сохраняют позиции на левобережье Херсонской области и осуществили ряд атак в этом районе.

Карта боевых действий на Таврическом направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

По данным российских военныхкоров, украинские силы сохраняют присутствие в Крынках (30 км к северо-востоку от Херсона и 2 км от г. Днепр). Также они утверждают, что ВСУ удерживают позиции и атакуют вблизи Поймы (12 км к востоку от Херсона и 4 км от Днепра), Песчановки (13 км восточнее Херсона и 3 км от Днепра), Подстепного (17 км к Днепру). восток от Херсона и 4 км от Днепра), Антоновского шоссе и железнодорожного моста.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 23 ноября 2023 года

Актуального отчета Генштаба ВСУ по состоянию на данный момент, 24 ноября 2023 года нет. Напомним, пока ситуацию по состоянию на 23 ноября. Впоследствии мы обновим актуальную ситуацию.

За сутки произошло 74 боевых столкновения. ВСУ успешно отразили атаки врага на следующих направлениях:

на Купянском - 12 атак в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки и Ивановки;

на Авдеевском — 30 атак восточнее Новобахмутовки, севернее Ласточкиного, Авдеевки и Первомайского;

на Марьинском - 18 атак вблизи Марьинки и Новомихайловки;

Украинские военные на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

на Шахтерском - возле Старомайорского;

на Запорожском – четыре атаки в районе Роботиного.

"В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника", - добавили в Генштабе.

Украинские военные на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, россияне предприняли попытку атаки в ночь на 24 ноября по Хмельницкой области. Силы противовоздушной в районе Староконстантинова силы сбили вражеский беспилотник.