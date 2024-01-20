Рамштайн заседание, какое оружие получит Украина, сигнал для России

Встреча главных участников Раштайн-коалиции, США и Украины. Фото: Минобороны Украины

23 января состоится очередная, 18-я встреча представителей стран-членов антироссийской коалиции в формате Рамштайн. О чем будут говорить, какие месседжи стоит ожидать от январского заседания Рамштайн-коалиции — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Новый год, новые настроения у партнеров

Январская встреча западных партнеров Украины в формате коалиции Рамштайн, с одной стороны, станет очередной частью рабочего процесса. Будут обсуждаться потребности Вооруженных сил Украины, которые будут сверяться с возможностями коллективного Запада. Но это — с одной стороны. С другой стороны, эта встреча пройдет уже под совсем другим настроением, чем предыдущие.

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Военный эксперт Дмитрий Снегирев, к которому Новини.LIVE обратились за комментарием, отметил, что главной особенностью заседания Рамштайн-коалиции, которое пройдет 23 января, будет изменение отношения к войне в Украине. Запад, уверен Снегирев, понял, что Россия не остановится на украинской территории.

А это значит, что Украина больше не будет восприниматься как сосед, как партнер — но как форпост на пути российских агрессоров. Мероприятие поняло, осознало, что война вполне реально коснется и их самих (собственно, об этом и говорил недавно президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден). А значит, помощь ВСУ должна быть соответствующей.

Артиллерия и не только

Относительно конкретных вещей, которые будут реально или гипотетически обсуждаться на январском Рамштайне, прежде всего стоит отметить тему артиллерии. Как самой техники, так и боеприпасов к ней. Кстати, отметил Дмитрий Снегирев, Запад постепенно дошел до понимания того, что нужно не просто поставлять Украине оружие, но и налаживать его производство на нашей территории.

Поэтому вполне возможно то, что Украина и западные партнеры обсудят, среди других вопросов, и интеграцию украинского военно-промышленного комплекса в западные технологические цепочки. Это будет проще и дешевле, чем постоянно снабжать боеприпасами, сделанными в Европе или вообще за океаном.

Но не артиллерией единственной, хотя она и будет главной темой январского заседания в формате Рамштайн — ведь не зря именно перед этой встречей было объявлено о создании артиллерийской коалиции.

Будут обсуждаться другие аспекты помощи. Скажем, усиление противовоздушной обороны Украины, учитывая постоянные дроновые и периодические ракетные атаки российской армии на территорию неохваченных наземной войной украинских регионов. Вероятно, речь пойдет и о новых партиях крылатых ракет большой дальности.

Кстати, Дмитрий Снегирев отметил, что негативное голосование в немецком федеральном парламенте по передаче Украине ракет Taurus не стоит воспринимать как какое-нибудь поражение или трагедию — все свое время, и эти ракеты мы также получим. А если нет, то западные партнеры компенсируют их уже хорошо известными нам (и российским системам ПВО и кораблям) Storm Shadow/SCALP.

Путин уже проиграл

Это если говорить о практических перспективах январского Рамштайна-заседания. Но есть и другая, политически символическая составляющая, так сказать, сторона месседжей — прежде всего для Российской Федерации. И здесь, уверен Снегирев, мы увидим очень интересный эффект. Который нивелирует все предыдущие заявления некоторых украинских горе-экспертов, без устали заявлявших, что Запад, особенно Европа, хил и не готов к конфронтации с Россией.

Ведь именно Европа в начале 2024 года является активной частью антипутинской коалиции — а в самой Европе главную роль неожиданно начала играть (и играть активно) Великобритания. Это, по мнению эксперта, означает, что европейские партнеры демонстрируют готовность не просто помогать Украине и дальше, но и при необходимости заменить Соединенные Штаты Америки, где сейчас как раз испытывают проблемы с продолжением финансирования.

Только Германия объявила о таком увеличении объемов военной помощи ВСУ, что это может сравниться с возможной потерей американских каналов поддержки. И это первый месседж — месседж Вашингтона, что Старый мир готов заявить о собственной субъектности и желании на равных говорить с Соединенными Штатами.

Но сигнал на этом Рамштайне будет послан не только и не столько США, сколько России. Европа продемонстрирует Кремлю, лично Владимиру Путину, что его надежды на выборы в Штатах (собственно победу Дональда Трампа) — провалились. Европа готова закрыть своими усилиями американские объемы помощи – а это значит, что России нечего ждать осени, она ничего для кремлевского диктатора уже не изменит.

И этот месседж — о досрочном поражении путинской стратегии "Трамп придет, порядок (на условиях Кремля) наведет" — станет достаточно четкой и однозначной точкой на ожиданиях российского руководства. Запад не устал и не хилый, Запад даже без поддержки США продолжит помогать Вооруженным силам Украины.