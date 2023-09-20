Що обговорювали у закритій частині Рамштайна: версія експерта

Засідання в Рамштайні. Фото: Reuters/ Kai Pfaffenbach

15-е засідання антиросійської коаліції у форматі Рамштайн не стало мегаособливим. А найголовніші питання, скоріш за все, обговорювалися у закритій частині.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, полковник Збройних сил України Петро Черник.

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Найцікавіша частина Рамштайна

"На цьому Рамштайні ми не побачили нічого мегаособливого – але, напевно, і не мали побачити", — підкреслив Петро Черник.

Експерт припустив, що усе найцікавіше відбулося у закритій частині засідання.

Літаки та озброєння

"Ми маємо задекларований 61 літак F-16", — наголосив на наслідках засідання у Рамштайні полковник ЗСУ.

Але, підкреслив Черник, головне у питанні літаків – це те, яку саме номенклатуру зброї Україна отримає разом із американськими винищувачами.

"Саме щодо цього, думаю, і відбувалися головні переговори у закритій частині засідання", — припустив експерт.

Нагадаємо, що на засіданні в Рамштайні міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що союзники виділили для оборонних потреб України понад $76 мільярдів.