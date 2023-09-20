Что обсуждали в закрытой части Рамштайна: версия эксперта

Заседание в Рамштайне. Фото: Reuters/ Kai Pfaffenbach

15-е заседание антироссийской коалиции в формате Рамштайн не стало мегаособенным. А главные вопросы, скорее всего, обсуждались в закрытой части.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник.

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"На этом Рамштайне мы не увидели ничего мегаособенного — но, наверное, и не должны увидеть", — подчеркнул Петр Черник.

Эксперт предположил, что все самое интересное прошло в закрытой части заседания.

Самолеты и вооружение

"Мы имеем задекларированный 61 самолет F-16", — подчеркнул последствия заседания в Рамштайне полковник ВСУ.

Но, подчеркнул Черник, главное в вопросе самолетов — то, какую именно номенклатуру оружия Украина получит вместе с американскими истребителями.

"Именно по этому поводу, думаю, и происходили главные переговоры в закрытой части заседания", — предположил эксперт.

Напомним, что на заседании в Рамштайне министр обороны США Ллойд Остин заявил, что союзники выделили для оборонных нужд Украины более 76 миллиардов долларов.