Что обсуждали в закрытой части Рамштайна: версия эксперта
15-е заседание антироссийской коалиции в формате Рамштайн не стало мегаособенным. А главные вопросы, скорее всего, обсуждались в закрытой части.
Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник.
Самая интересная часть Рамштайна
"На этом Рамштайне мы не увидели ничего мегаособенного — но, наверное, и не должны увидеть", — подчеркнул Петр Черник.
Эксперт предположил, что все самое интересное прошло в закрытой части заседания.
Самолеты и вооружение
"Мы имеем задекларированный 61 самолет F-16", — подчеркнул последствия заседания в Рамштайне полковник ВСУ.
Но, подчеркнул Черник, главное в вопросе самолетов — то, какую именно номенклатуру оружия Украина получит вместе с американскими истребителями.
"Именно по этому поводу, думаю, и происходили главные переговоры в закрытой части заседания", — предположил эксперт.
Напомним, что на заседании в Рамштайне министр обороны США Ллойд Остин заявил, что союзники выделили для оборонных нужд Украины более 76 миллиардов долларов.