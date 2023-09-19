Рамштайн зустріч коаліції, перспективи і проблеми України

Новий міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: Reuters/Ukrainian Presidential Press Service

Сьогодні, 19 вересня, на американській військовій базі Рамштайн, що у Німеччині, пройде чергова зустріч міністрів оборони країни антиросійської коаліції. З певних причин ця зустріч буде особливою для України. Про перспективи нового Рамштайн-саміту — у сьогоднішньому матеріалі.

Умєров замість Резнікова

Перша зустріч у форматі Рамштайн відбулася 22 квітня 2022 року на однойменній американській базі у Німеччині (саме звідси і назва цього коаліційного формату). Україну на ній представляв міністр оборони Олексій Резніков. З тих пір і до 14-го Рамштайна, який відбувся у середині липня поточного року, Резніков був незмінним учасником цих зустрічей. Цього разу, уперше в історії Рамштайн-коаліції, нашу державу репрезентуватиме нова людина — нещодавно призначений на посаду міністра оборони Рустем Умєров.

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Звісно ж, така ситуація не може не вплинути на ситуацію із переговорами України із західними партнерами у Рамштайні, зазначив відомий військовий експерт, колишній заступник начальника Генерального штабу ЗС України, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко, до якого Новини.LIVE звернулися за коментарем.

За словами Романенка, причина тут проста — відсутність відповідного досвіду у нинішнього керівника Міноборони. (А команди, зазначимо, у нього поки що немає, бо за день до Рамштайна №15 були звільнені усі заступники міністра оборони.) Тож Умєрову доведеться працювати, як то кажуть, з колес — без часу на розкачку і підготовку, відразу включатися у переговори із західними колегами. А говорити буде про що.

Рамштайн 19 вересня уперше пройде без Резнікова

Фото: Міноборони

Втім, з іншого боку, звільнення Резнікова на хвилі корупційних звинувачень може зіграти і позитивну роль — демонструючи рішучість української влади у боротьбі із фінансовими махінаціями у власних структурах. Тож, підкреслив Ігор Романенко, зміну керівництва Міноборони України логічно було зробити саме до зустрічі у Рамштайні, а не після. Інакше б це виглядало як "позиція страуса", що навряд чи сподобалося нашим західним партнерам. У нинішній же ситуації Україна приїде до Німеччини із фактично обнуленим скандалом у Міністерстві оборони, тож це не буде заважати роботі нового міністра.

Що обговорюватимуть у Рамштайні

Важливим бекграундом нинішнього, уже 15-го саміту у форматі Рамштайн, Ігор Романенко назвав те, що західні партнери нарешті ухвалили рішуче рішення про надання Україні зброї для перемоги. Отже, усі переговори, як у форматі Рамштайн, так і поза ним, тепер мають конкретні обриси. А от деталі можуть відрізнятися, залежно від конкретних потреб Збройних сил України.

Так, на нинішньому Рамштайн-саміті, скоріш за все, одним із головних питань стане надання Україні нових далекобійних ракет. Як тих, що запускаються з літаків – це німецькі ракети Taurus, так і тих, які є наземного базування та використання – тут мова про славнозвісні американські ATACMS, про які Новини.LIVE уже неодноразово писали.

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Крім того, Україна має потребу у двох нагальних аспектах – це боєприпаси та ударні безпілотники. І про це Умєрову також доведеться говорити із західними партнерами, бо від цього залежить успіх і тривалість контрнаступу Збройних сил України, який зараз триває на південному фронті.

ЗСУ потрібні літаки

Звісно ж, не оминуть у Рамштайні і тему надання Україні західних літаків — йдеться, звісно ж, про американські F-16. Ігор Романенко зауважив, що нашим західним партнерам пора зменшити штучно надумані терміни підготовки українських пілотів на цих літаках, бо військовослужбовці ЗСУ уже неодноразово демонстрували своє уміння швидко навчатися роботі на західній військовій техніці.

Причиною затягування цього питання експерт назвав майбутні президентські вибори у Сполучених Штатах Америки, через призму яких так чи інакше відбуватиметься багато подій, пов’язаних і з військовою підтримкою України зокрема.

Але ситуація складається таким чином, що затягування війни не є позитивним як для України, так і для Заходу в цілому — саме тому необхідно пришвидшити процес надання ЗСУ різноманітної зброї та військової техніки. Перш за все — винищувачів F-16, які із відповідною номенклатурою озброєння можуть кардинально змінити нинішній хід російсько-української війни.

Новий міністр оборони України Рустем Умєров, для якого Рамштайн стане міжнародним дебютом

Фото: Reuters/Ukrainian Presidential Press Service

Контрнаступ і Рамштайн

Щодо того, чи вплине на переговори у Рамштайні ситуація на фронті, зокрема, успіхи на Бахмутському напрямку, ексзаступник начальника Генштабу висловив цікаву думку. Він зазначив, що західні партнери слідкують за кожною результативною дією Сил оборони України, вони мають спеціальні структури, які займаються суто цим питанням.

Відзначаючи успіхи ЗСУ, Захід може наголосити на тому, що українська армія розпорошує свої сили і ресурси, ведучи контрнаступ на різних фронтах — як на сході, так і на півдні, причому не на двох напрямках у Запорізькій/Донецькій областях, а уже і на Херсонщині, де від обстрілів російських військових об’єктів ЗСУ перейшли до захоплення і утримання плацдармів на лівобережжі Дніпра.

Усе це, наголосив Романенко, вимагає великої кількості ресурсів — і про це також йтиметься на сьогоднішньому, 15-му Рамштайні. А там все буде залежати від того, як Умєров зуміє упоратися зі своїм першим серйозним завданням.