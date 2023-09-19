Рамштайн встреча коалиции, перспективы и проблемы Украины

Новый министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: Reuters/Russian Presidential Press Service

Сегодня, 19 сентября, на американской военной базе Рамштайн в Германии пройдет очередная встреча министров обороны страны антироссийской коалиции. По определенным причинам эта встреча будет особенной для Украины. О перспективах нового Рамштайн-саммита — в сегодняшнем материале.

Умеров вместо Резникова

Первая встреча в формате Рамштайн состоялась 22 апреля 2022 года на одноименной американской базе в Германии (именно отсюда и название этого коалиционного формата). Украину на ней представлял министр обороны Алексей Резников. С тех пор и до 14-го Рамштайна, который состоялся в середине июля текущего года, Резников был неизменным участником этих встреч. В этот раз, впервые в истории Рамштайн-коалиции, наше государство будет представлять новый человек — недавно назначенный на должность министра обороны Рустем Умеров.

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Конечно же, такая ситуация не может не отразиться на ситуации с переговорами Украины с западными партнерами в Рамштайне, отметил известный военный эксперт, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, к которому Новини.LIVE обратились за комментарием.

По словам Романенко, причина здесь проста — отсутствие соответствующего опыта у нынешнего руководителя Минобороны. (А команды, отметим, у него пока нет, потому что за день до Рамштайна №15 были уволены все заместители министра обороны.) Поэтому Умерову придется работать, как говорится, с колес — без времени на раскачку и подготовку, сразу включаться в переговоры с западными коллегами. А говорить будет о чем.

Рамштайн 19 сентября впервые пройдет без Резникова

Фото: Минобороны

Впрочем, с другой стороны, увольнение Резникова на волне коррупционных обвинений может сыграть и положительную роль, демонстрируя решительность украинской власти в борьбе с финансовыми махинациями в собственных структурах. Итак, подчеркнул Игорь Романенко, смену руководства Минобороны Украины логично было сделать именно до встречи в Рамштайне, а не после. Иначе это выглядело бы как "позиция страуса", что вряд ли понравилось нашим западным партнерам. В нынешней же ситуации Украина приедет в Германию с фактически обнуленным скандалом в Министерстве обороны, так что это не будет мешать работе нового министра.

Что будут обсуждать в Рамштайне

Важным бэкграундом нынешнего уже 15-го саммита в формате Рамштайн Игорь Романенко назвал то, что западные партнеры наконец-то приняли решительное решение о предоставлении Украине оружия для победы. Итак, все переговоры, как в формате Рамштайн, так и вне его, теперь имеют конкретные очертания. А вот детали могут отличаться в зависимости от конкретных потребностей Вооруженных сил Украины.

Так, на нынешнем Рамштайн-саммите, скорее всего, одним из главных вопросов станет предоставление Украине новых дальнобойных ракет. Как запускаемых с самолетов — это немецкие ракеты Taurus, так и наземного базирования и использования — здесь речь о знаменитых американских ATACMS, о которых Новини.LIVE уже неоднократно писали.

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Кроме того, Украина нуждается в двух неотложных аспектах — это боеприпасы и ударные беспилотники. И об этом Умерову также придется говорить с западными партнерами, потому что от этого зависит успех и продолжительность контрнаступления Вооруженных сил Украины, которое сейчас продолжается на южном фронте.

ВСУ нужны самолеты

Конечно, не обойдут в Рамштайне и тему предоставления Украине западных самолетов — речь, конечно же, об американских F-16. Игорь Романенко отметил, что нашим западным партнерам пора уменьшить искусственно надуманные сроки подготовки украинских пилотов на этих самолетах, потому что военнослужащие ВСУ уже неоднократно демонстрировали свое умение быстро учиться работе на западной военной технике.

Причиной затягивания этого вопроса эксперт назвал предстоящие президентские выборы в Соединенных Штатах Америки, через призму которых так или иначе будет происходить много событий, связанных с военной поддержкой Украины в частности.

Но ситуация складывается таким образом, что затягивание войны не позитивно как для Украины, так и для Запада в целом — именно поэтому необходимо ускорить процесс предоставления ВСУ разнообразного оружия и военной техники. Прежде всего, истребителей F-16, которые с соответствующей номенклатурой вооружения могут кардинально изменить нынешний ход российско-украинской войны.

Новый министр обороны Украины Рустем Умеров, для которого Рамштайн станет международным дебютом

Фото: Reuters/Russian Presidential Press Service

Контрнаступление и Рамштайн

О том, повлияет ли на переговоры в Рамштайне ситуация на фронте, в частности, успехи на Бахмутском направлении, экс-заместитель начальника Генштаба высказал любопытное мнение. Он отметил, что западные партнеры следят за каждым результативным действием Сил обороны Украины, у них есть специальные структуры, которые занимаются сугубо этим вопросом.

Отмечая успехи ВСУ, Запад может подчеркнуть, что украинская армия распыляет свои силы и ресурсы, ведя контрнаступление на разных фронтах — как на востоке, так и на юге, причем не на двух направлениях в Запорожской/Донецкой областях, а уже и в Херсонской области, где от обстрелов российских военных объектов ВСУ перешли к захвату и удержанию плацдармов на левобережье Днепра

Все это, подчеркнул Романенко, требует большого количества ресурсов — и об этом также пойдет речь на сегодняшнем, 15-м Рамштайне. А там все будет зависеть от того, как Умеров сумеет справиться со своей первой серьезной задачей.