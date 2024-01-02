Атака на Белгород, причины и последствия для России и Украины

Ситуация в Белгороде после взрывов. Фото: Reuters/ Stringer

30 декабря в пограничном российском городе Белгород произошел один из мощнейших обстрелов территории страны-агрессора за время полномасштабной войны. Кто стоит за этой атакой, нужен ли Украине этот обстрел российского города — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Война в Белгороде

Обстрелы российских регионов, граничащих с Украиной, происходят с разной степенью интенсивности еще с 2022 года. В Белгородской области, одном из ключевых регионов для наступления на Харьков, инциденты со взрывами, в которых российские пропагандисты, ФСБ и Кремль регулярно обвиняли украинскую сторону, происходили фактически с начала полномасштабной агрессии РФ. В частности, в апреле и июле 2022 года взрывы фиксировались в самом областном центре.

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Но все обстрелы российской территории или их имитация Федеральной службой безопасности страны-агрессора не были столь мощными и не имели столь серьезных последствий. Взрывы — от украинских ракет или от действий российской ПВО — фиксировались в самом центре города, в сети моментально появилась куча видеозаписей с мест прилетов, сделанных жителями Белгорода.

Официального комментария с украинской стороны не было, но неофициально, через СМИ, стало известно, что удары ВСУ наносились по военным и стратегическим промышленным объектам Белгорода, а поражение в жилых кварталах — это следствие неудачной работы российской противовоздушной обороны.

По информации губернатора российского региона, в результате этого масштабного обстрела в Белгороде погибли 24 человека, а более 100 человек получили травмы разной степени тяжести. Кремлевские власти не просто обвинили Украину в "террористическом акте", но и собрали заседание Совбеза Организации Объединенных Наций.

Кому был нужен удар по Белгороду — Украине или России

Украина официально не подтвердила атаку на Белгород. Впрочем, российских пропагандистов это не остановило. К тому же обвинения в адрес Вооруженных сил Украины являются традиционным шагом Кремля в подобных ситуациях. Хотя до этого губернатор Белгородщины регулярно заявлял об успешной работе систем противовоздушной обороны, но 30 декабря, согласно официальной российской информации, ПВО почему-то пропустило целый ряд украинских ракет. Впрочем, столь неожиданная неудача российской армии традиционно никак не объясняется официальными лицами РФ.

Нужен ли такой удар Украине? Здесь следует напомнить, что часть военных и политических экспертов давно подчеркивает, что пока нынешняя российско-украинская война не коснется жителей России напрямую, в их населенных пунктах, они не поймут всех масштабов своих потерь и будут в дальнейшем поддерживать "специальную военную операцию".

Поэтому в теории масштабные белгородские взрывы с несколькими десятками жертв могут повлиять по меньшей мере на жителей этого региона, а в перспективе и на россиян в целом. К тому же, уже в конце декабря, согласно разнообразным неофициальным опросам, большинство граждан РФ ждут от следующего года окончания войны и мира. То есть ситуация для россиян так или иначе ухудшилась настолько, что поддержка "СВО" уже не является приоритетом.

Вместе с тем Кремль оперативно использовал эти взрывы и большое, как для российских регионов, количество жертв, заявив, что, мол, российская атака 29 декабря (когда погибли более 40 гражданских украинцев) была направлена исключительно на военные объекты, а вот украинцы в ответ ударили специально по жилым кварталам Белгорода. Этим же оккупанты оправдали и произошедший после событий в Белгороде обстрел Харькова — в своем лживом стиле заявив, что в обстрелянном харьковском отеле были уничтожены специалисты ВСУ и ГУР, причастные к атаке на Белгород, а также западные наемники. И в связи с этим интересна реакция Запада на белгородскую атаку — кто бы ни был ее инициатором и исполнителем.

Запад четко объяснил России, кто виноват

На заседании Совбеза ООН, созванном по требованию России, представитель страны-агрессора, одиозный дипломат Василий Небензя выступил в своем традиционном стиле. Во-первых, обвинил Украину в "террористическом акте" ("не заметив" настоящий теракт 29 декабря в ряде украинских городов), во-вторых, привязал к белгородскому событию и коллективный Запад, назвав его соучастником.

В ответ он получил, во-первых, реплику генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Тот, также в присущем для возглавляемой им организации формате, призвал прекратить обстрелы гражданского населения обеих стран, Украины и России. Ничего нового здесь не прозвучало, и никаких последствий эти слова Гутерриша традиционно иметь не будут. В отличие от комментариев представителей главных западных партнеров.

Они заявили, что никаких жертв в Белгороде не было бы, если бы Россия не начала войну против Украины. Представитель Великобритании вообще подчеркнул, что поиск виновных в белгородском инциденте следует начинать искать с российского диктатора Владимира Путина.

Этот месседж достаточно четко расставил точки на "i". Запад не будет обвинять Украину в возможных атаках на территорию России, поскольку первопричиной гипотетических украинских боевых действий на территории страны-агрессора является именно российская агрессия. Так что винить в наличии погибших соотечественников Кремль может только сам себя.

И это, в сущности, открывает новую страницу в российско-украинской войне. Ибо если раньше военно-политическое руководство России могло быть спокойным по поводу охвата войной территории их страны — прежде всего из-за того, что Запад не поддержит Украину в этих ее действиях, то теперь западные партнеры Украины четко дали понять, что во всех жертвах войны, украинских или российских, виноват прежде всего Путин.

А это в свою очередь означает, что теперь жители любого региона страны-агрессора не могут чувствовать себя в безопасности. Потому что угрозы Путина в адрес Украины и Запада их больше не защищают.

А Украина как находилась в войне, так и будет дальше. Ничего для нашей страны после Белгорода принципиально не изменится. Потому что россияне не бьют в ответ, они бьют тогда, когда у них есть ресурсы и возможности, а "отмазки" придумывают уже постфактум. Впрочем, на них уже никто особо и не обращает внимания.