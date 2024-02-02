Как Россия отказалась от части требований безопасности к США и НАТО

Президент РФ Владимир Путин. Фото: Reuters/ Maxim Shemetov

Два года назад, в конце января 2022 года, состоялись двусторонние переговоры между Россией и Западом по "требованиям безопасности" Кремля. Отказ США и НАТО от выполнения этих требований фактически не оставил Путину никаких других шансов на возвращение Украины под свой контроль, кроме полномасштабной войны. Что произошло с этими требованиями через два года — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Чего хотела Россия

Так называемые "требования безопасности" России были обнародованы еще в середине декабря 2021 года. Но до обсуждения этих требований с Западом дошли лишь в конце января 2022-го, когда угроза полномасштабной войны в Украине стала более чем реальной. Чего же потребовал Владимир Путин от демократического западного мира?

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Конечно, прежде всего отказа от вступления Украины в Североатлантический альянс. Эта норма была и остается ключевой в российской риторике — хоть и используется уже реже (по причинам, о которых будет сказано ниже). Но аппетиты кремлевского диктатора не ограничивались только Украиной.

Так, Россия отмечала, что НАТО должно отказаться от любой военной деятельности (начиная с совместных военных учений) не только в Украине, но и в Центральной Азии и Закавказье. То есть в странах, которые до 1991 года были оккупированы Советским Союзом.

Да и на этом Кремль не остановился. Путинские требования безопасности потребовали от НАТО отказаться от размещения дополнительных войск в странах Альянса, которые присоединились к НАТО после мая 1997 года. То есть в странах Восточной Европы, которые до конца 80-х находились под фактическим контролем Москвы. (Фраза о "дополнительных войсках" — это лишь обман, потому что на тот момент войск НАТО в этих странах было откровенно немного, фактически РФ требовала оставить их без защиты ключевых стран Запада).

То есть, по сути, эти "требования безопасности" были ничем иным, как декларацией Владимира Путина о желании восстановить свою империю в границах Советского Союза. По меньшей мере, в границах Советского Союза — формула "земли исторической России" вполне могла касаться Польши и Финляндии, которые в СССР не входили, но были частью Российской империи.

Кто первый дал отворот Кремлю

Кстати, Финляндия моментально поняла эти "безопасные требования" правильно и после начала полномасштабной войны в Украине подала заявку на вступление в НАТО. Сразу же получив на срок до окончательного одобрения парламентами стран Альянса этой заявки реальные гарантии безопасности со стороны США.

За два года украинской войны Финляндия успешно прошла этот путь и сейчас уже является полноценным членом Североатлантического альянса. Причем с перспективой размещения мощных натовских подразделений на территории страны.

Следует констатировать, что от идеи взять под контроль нейтральную Финляндию — хотя бы так, как это было в период между Второй мировой войной и распадом СССР (так называемая "политика финляндизации") — Кремль вынужден был отказаться. Более того, у российской армии появилась проблема Балтийского моря, которое практически полностью является морем НАТО — окончательно процесс завершится со вступлением Швеции, чему мешает только Венгрия, которая после положительного решения Турции просто будет вынуждена это сделать.

Кстати, Швеция, точнее ее остров Готланд, который россияне могли потенциально рассматривать как базу для атаки на страны Балтии, перекрывает своим вступлением в НАТО не только Балтийское море, но и возможности маневров вокруг трех бывших советских республик (Литвы, Латвии и Эстонии).

Как Кремль проиграл Восточную Европу

На этом неудачи Путина не завершились. Потому что НАТО не только не отказалось от своего восточного фланга, стран бывшего соцлагеря, а наоборот, количество войск Альянса на этой территории прогнозируемо увеличивается.

В частности, для того, чтобы противостоять возможной агрессии России. Конечно, о вариантах с нападением на Польшу или Литву (так называемый Сувалкский коридор) пока даже на неофициальном уровне никто в России не заявлял, но усиление натовской группировки на этом направлении является не реактивным, а проактивным шагом. Альянс дал понять Путину, что территории стран-членов будут оставаться под контролем войск НАТО.

Итак, констатируем неудачу и фактический отказ России и от этого пункта требований безопасности. Остается, по сути, главное и принципиальное для Кремля требование — вступление (точнее его отсутствие) в Североатлантический альянс. И здесь стоит отметить парадоксальный факт — Россия это требование ослабила своими руками.

Путин собственными руками толкнул Украину в НАТО

Здесь мы напомним слова бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, который до 24 февраля 2022 года был против вступления Украины в Альянс. Но спустя время после начала полномасштабной войны изменил свою позицию, поддержав идею евроатлантической интеграции нашего государства. Его объяснение этого изменения более чем прозрачно намекает на главное стратегическое поражение Кремля на этом направлении.

Киссинджер объяснял, что процесс вступления Украины в НАТО мог спровоцировать военную агрессию со стороны России. Когда же агрессия уже имеет место — никаких других причин отказывать Украине во вступлении в Альянс уже не осталось.

То есть, перефразируя слова Киссинджера, можно сказать, что Путин мог сколь угодно шантажировать Запад великой войной, используя эту пугалку для достижения своей цели — пребывания Украины в "серой зоне", где ею легко можно было бы манипулировать.

Начав полномасштабное вторжение, Владимир Путин фактически собственными руками уничтожил единственный предохранитель, который удерживал Украину в этой "серой зоне". Конечно, сейчас есть другая причина, препятствующая евроатлантической интеграции нашей страны — собственно война. Но в последнее время на Западе начала циркулировать мысль о том, что Украину можно принять в НАТО даже до завершения горячей фазы войны — просто гарантии безопасности статьи 5 Североатлантического договора будут распространяться только на территории, где не идут боевые действия.

Это может не остановить войну, но это точно и окончательно выведет Украину из зоны влияния России. То есть фактически перечеркнет ключевое требование безопасности Владимира Путина. И в Кремле, понимая это, вспоминают о своем требовании нейтрального статуса Украины все реже, скорее по инерции.

Поэтому на вторую годовщину отказа Запада от выполнения условий безопасности России констатируем: практически все, что требовал от США и НАТО Владимир Путин, для него уже потеряно. А вступление Украины в Альянс будет означать геополитическое поражение политики Кремля в проекте "Восстановление СССР".