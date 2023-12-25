Большое количество российских потерь под Авдеевкой, причины и последствия

Украинские защитники в районе Авдеевки. Фото: Instagram libkos

На юго-западной окраине Донецка продолжается кровавая битва за Авдеевку. Что происходит на этом участке фронта, почему российские оккупанты несут серьезные потери — об этом в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Россияне перебрасывают войска

Российские оккупационные войска продолжают попытки масштабного наступления на позиции Сил обороны Украины в районе Авдеевки. Причем, согласно последним сообщениям, командование оккупационного контингента начало вводить в действие резервные подразделения.

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Так, со слов военного аналитика Константина Машовца известно, что на штурм Авдеевской промзоны, основой которой является Авдеевский коксохимический комбинат, россияне отправили подразделения диверсионно-штурмовой бригады "Ветераны", которая является частью так называемого "Добровольческого штурмового корпуса".

Кроме того, есть информация о возможности опрокидывания на авдеевское направление 57-й отдельной мотострелковой бригады российских войск. Это подразделение сейчас дислоцируется на другом донецком участке фронта, под Бахмутом.

В этой ситуации важно то, что на Бахмутском направлении также продолжаются тяжелые бои, и войска нужны командованию оккупационного контингента там тоже. Но по какой-то причине россияне начали усиливать и так мощную группировку войск под Авдеевкой. В чем причина?

Мясные штурмы продолжаются

Прежде всего, в том, что оккупанты до сих пор не могут захватить Авдеевку или, по крайней мере, ее промзону вместе с Авдеевским коксохимом. Ранее говорилось, что эту задачу оккупационные войска должны выполнить до 14 декабря, прямой линии российского диктатора Владимира Путина, где тот должен был объявить о своем прогнозируемом баллотировании в президенты.

Этого, как видим, не вышло. Но российская армия продолжает штурмовать Авдеевку с минимальными локальными успехами. К тому же, как сообщают украинские защитники, держащие оборону на этом направлении, количество уничтоженных на авдеевском участке фронта оккупантов серьезно возросло.

Это подтверждают и ежедневные сводки Генерального штаба. По состоянию на утро 21 декабря общее подсчитанное количество уничтоженных россиян составило уже 350 тысяч человек. В то время как 300-тысячную отметку оккупанты преодолели всего 50 дней назад. Таким образом, уровень российских потерь очень высок — и большинство из этих потерь фиксируются именно на нескольких донецких направлениях, прежде всего, авдеевском.

Все это подтверждает мнение о том, что изменение российской тактики, когда они перешли на штурм малыми натренированными группами, не принесло ощутимого результата. Поэтому оккупанты вернулись к уже неоднократно проверенной во время полномасштабного российского вторжения тактике "мясных штурмов".

Сомнительные российские перспективы

При этом, усиливая группировку в районе Авдеевки, российское командование не отказалось от наступления на других участках фронта. В частности, под тем же Бахмутом или Угледаром. Это может означать, что оккупанты считают, что имеют достаточное количество войск для такого широкомасштабного наступления во многих направлениях одновременно.

Впрочем, как показала практика этой войны, особенно начального ее этапа — такая тактика россиянам принесет минимальный результат. Ибо максимальным успехом в той части полномасштабного военного конфликта, которая началась после завершения блицкрига и капитуляции россиян на Севере Украины, стал захват большей части Бахмута.

Впрочем, после этого россияне надолго забыли о своих планах по продолжению наступления вглубь Донбасса, в Краматорск и Славянск — хотя Владимир Путин и другое военно-политическое руководство Российской Федерации неоднократно заявляли, проиграв битву за Киев, что главной задачей "специальной военной операции" есть "освобождение территории ДНР и ЛНР", то есть оккупация Донецкой и Луганской областей, записанных в Конституцию страны-агрессора.

Что осталось от Авдеевки

Вероятно, в похожем стиле завершится и это сражение. Потому что россияне методично уничтожают инфраструктуру Авдеевки, обстреливая жилые кварталы постепенно пустующего города. Жители покидают Авдеевку, потому что жить во фронтовых условиях невозможно.

Что касается Авдеевского коксохимического завода, территория которого стала мощной линией обороны украинских войск — уже сейчас можно говорить, что завод фактически полностью уничтожен, возобновить его работу будет невозможно.

Впрочем, сейчас важнее не то, сможет ли Авдеевский коксовым заработать после войны – а как долго его промзона будет выполнять роль линии обороны, в районе которой россияне уже потеряли несколько десятков тысяч военных и сотни единиц техники.

Сложившаяся на этом направлении ситуация намекает на то, что даже в случае отступления Сил обороны Украины с этого участка фронта вглубь территории на подготовленные заранее укрепления, не станет для российских войск каким-либо серьезным успехом. И, как было полгода назад под Бахмутом, оккупанты просто остановятся, потому что не будут иметь никаких серьезных ресурсов для того, чтобы продолжать наступление в таком мощном режиме.

Фактически, Авдеевка, как и Бахмут, являются вполне политическими целями — и не имеют к действительно военных реалий на фронте никакого отношения.