Воздушная тревога в Украине сейчас 19 июля – какая опасность

Часть Украины "покраснела" — каким областям угрожают баллистические ракеты
19 июля 2024 04:02
обновлено: 04:21
Ракета летит в небе. Фото: t.me/SJTF_Odes
Воздушная тревога в Украине сейчас 19 июля охватила значительную часть территории. Предупреждают об угрозе баллистики в Сумской, Полтавской, Донецкой и других областях.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
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"Угроза применения баллистического вооружения с востока!" — предупреждают украинские военные.
Ранее защитники сообщали об угрозе применения авиационных средств поражения прифронтовым областям в связи с активностью тактической авиации России.
В настоящее время воздушная тревога распространилась на следующие области:
- Сумскую,
- Харьковскую,
- Полтавскую,
- Днепропетровске,
- Донецк,
- Запорожская.
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