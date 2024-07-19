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Часть Украины "покраснела" — каким областям угрожают баллистические ракеты

19 июля 2024 04:02
обновлено: 04:21
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога в Украине сейчас 19 июля – какая опасность
Ракета летит в небе. Фото: t.me/SJTF_Odes
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас 19 июля охватила значительную часть территории. Предупреждают об угрозе баллистики в Сумской, Полтавской, Донецкой и других областях.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Воздушная тревога сейчас 19 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Ранее защитники сообщали об угрозе применения авиационных средств поражения прифронтовым областям в связи с активностью тактической авиации России.

Почему объявили тревогу ночью 19 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время воздушная тревога распространилась на следующие области:

  • Сумскую,
  • Харьковскую,
  • Полтавскую,
  • Днепропетровске,
  • Донецк,
  • Запорожская.
Где посмотреть карту воздушной тревоги
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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