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Нічна атака окупантів — скільки ворожих цілей вдалося знищити українській ППО

18 липня 2024 09:36
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Окупанти 18 липня атакували Україну — скільки цілей знищила ППО
Робота ППО. Фото: ОК "Північ"
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти у ніч на 18 липня вкотре атакували Україну. Для обстрілу вони використовували ударні безпілотники та керовані авіаційні ракети.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram у четвер, 18 липня.

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Загалом противник використав 16 безпілотників типу Shahed-131/136 з Курської області та три керовані авіаційні ракети з південного напрямку:

  • дві Х-59/Х-69;
  • одна Х-35.

"Загалом радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 19 повітряних цілей, до відбиття повітряного нападу залучались мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, підрозділи радіоелектронної боротьби", — йдеться у повідомленні.

Українським захисникам неба вдалося збити 16 "шахедів" та дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Атака окупантів проти України 18 липня
Кількість збитих цілей противника. Фото: t.me/ComAFUA

ППО працювала у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Київській та Харківській областях.

Олещук додав, що більшість цілей знищено на східному напрямку.

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Допис Олещука. Фото: скриншот

Нагадаємо, окупанти 14 липня обстріляли Мирноград Донецької області. З-під завалів рятувальники 16 липня дістали тіла загиблих людей.

Також 13 липня ворог атакував Харківську область, внаслідок чого є загиблі та постраждалі. У Куп'янському районі пошкоджено кілька будівель і поранено трьох осіб. У селищі Буди у Харківському районі, окрім руйнувань, відомо про двох загиблих.

війна безпілотники Україна обстріли окупанти ракети

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