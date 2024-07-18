Оккупанты 18 июля атаковали Украину — сколько целей уничтожила ПВО

Работа ПВО. Фото: ОК "Север"

Российские оккупанты в ночь на 18 июля в очередной раз атаковали Украину. Для обстрела они использовали ударные беспилотники и управляемые авиационные ракеты.

Об этом сообщил командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram в четверг, 18 июля.

Читайте также:

Ночная атака оккупантов

В общей сложности противник использовал 16 беспилотников типа Shahed-131/136 из Курской области и три управляемые авиационные ракеты с южного направления:

две Х-59/Х-69;

одна Х-35.

"В целом радиотехническими войсками обнаружено и осуществлено сопровождение 19 воздушных целей, к отражению воздушного нападения привлекались мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, подразделения радиоэлектронной борьбы", — говорится в сообщении.

Украинским защитникам неба удалось сбить 16 "шахедов" и две управляемые авиационные ракеты Х-59.

Количество сбитых целей противника. Фото: t.me/ComAFUA

ПВО работала в Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Киевской и Харьковской областях.

Олещук добавил, что большинство целей уничтожено на восточном направлении.

Пост Олещука. Фото: скриншот

Напомним, оккупанты 14 июля обстреляли Мирноград Донецкой области. Из-под завалов спасатели 16 июля извлекли тела погибших людей.

Также 13 июля враг атаковал Харьковскую область, в результате чего есть погибшие и пострадавшие. В Купянском районе повреждены несколько зданий и ранены три человека. В поселке Буды в Харьковском районе, кроме разрушений, известно о двух погибших.