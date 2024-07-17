Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Окупанти атакували регіони України — скільки безпілотників вдалося знищити arrow

Окупанти атакували регіони України — скільки безпілотників вдалося знищити

17 липня 2024 11:02
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Російські окупанти атакували південь України —знищено безпілотники
Робота ППО. Фото: Генштаб ЗСУ
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Протягом минулої доби 16 липня російські окупанти атакували південь України. Вони використовували безпілотники та балістичну ракету.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Читайте також:

Робота ППО на півдні України

Протиповітряною обороною півдня було знищено чотири розвідувальних безпілотники:

  • три "Орлан-10";
  • та один ZALA.
Робота ППО на півдні України 16 липня
Кількість збитих БпЛА на півдні України 16 липня. Фото: t.me/kpszsu

"Вдень російські окупаційні війська атакували балістичною ракетою, ймовірно "Іскандер-М", Херсонщину, а пізно ввечері — Одещину", — йдеться у повідомленні.

Пуски були здійснені з території тимчасово окупованого Криму. 

До того ж окупанти завдали авіаційного удару по Херсонській області, застосувавши КАБи.

null
Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупанти 14 липня обстріляли Мирноград Донецької області. З-під завалів рятувальники 16 липня дістали тіла загиблих людей.

Також 13 липня ворог атакував Харківщину, внаслідок чого є загиблі та постраждалі. У Куп'янському районі пошкоджено кілька будівель і поранено трьох осіб. У селищі Буди у Харківському районі окрім руйнувань відомо про двох загиблих.

війна безпілотники Україна обстріли окупанти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

16 липня 2024
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку