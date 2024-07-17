Російські окупанти атакували південь України —знищено безпілотники

Робота ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби 16 липня російські окупанти атакували південь України. Вони використовували безпілотники та балістичну ракету.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Протиповітряною обороною півдня було знищено чотири розвідувальних безпілотники:

три "Орлан-10";

та один ZALA.

Кількість збитих БпЛА на півдні України 16 липня. Фото: t.me/kpszsu

"Вдень російські окупаційні війська атакували балістичною ракетою, ймовірно "Іскандер-М", Херсонщину, а пізно ввечері — Одещину", — йдеться у повідомленні.

Пуски були здійснені з території тимчасово окупованого Криму.

До того ж окупанти завдали авіаційного удару по Херсонській області, застосувавши КАБи.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупанти 14 липня обстріляли Мирноград Донецької області. З-під завалів рятувальники 16 липня дістали тіла загиблих людей.

Також 13 липня ворог атакував Харківщину, внаслідок чого є загиблі та постраждалі. У Куп'янському районі пошкоджено кілька будівель і поранено трьох осіб. У селищі Буди у Харківському районі окрім руйнувань відомо про двох загиблих.