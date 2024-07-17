Російські окупанти атакували південь України —знищено безпілотники

Окупанти атакували регіони України — скільки безпілотників вдалося знищити
Протягом минулої доби 16 липня російські окупанти атакували південь України. Вони використовували безпілотники та балістичну ракету.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Робота ППО на півдні України
Протиповітряною обороною півдня було знищено чотири розвідувальних безпілотники:
- три "Орлан-10";
- та один ZALA.
"Вдень російські окупаційні війська атакували балістичною ракетою, ймовірно "Іскандер-М", Херсонщину, а пізно ввечері — Одещину", — йдеться у повідомленні.
Пуски були здійснені з території тимчасово окупованого Криму.
До того ж окупанти завдали авіаційного удару по Херсонській області, застосувавши КАБи.
Нагадаємо, російські окупанти 14 липня обстріляли Мирноград Донецької області. З-під завалів рятувальники 16 липня дістали тіла загиблих людей.
Також 13 липня ворог атакував Харківщину, внаслідок чого є загиблі та постраждалі. У Куп'янському районі пошкоджено кілька будівель і поранено трьох осіб. У селищі Буди у Харківському районі окрім руйнувань відомо про двох загиблих.
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