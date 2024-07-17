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Оккупанты атаковали регионы Украины — сколько беспилотников удалось уничтожить

17 июля 2024 11:02
Виктория Козырь - редактор
Российские оккупанты атаковали юг Украины — уничтожены беспилотники
Работа ПВО. Фото: Генштаб ВСУ
Виктория Козырь - редактор

За прошедшие сутки 16 июля российские оккупанты атаковали регионы Украины. Они использовали беспилотники и баллистическую ракету.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Противовоздушной обороной юга были уничтожены четыре разведывательных беспилотника:

  • три "Орлан-10";
  • и один ZALA.
Работа ПВО на юге Украины 16 июля
Количество сбитых БпЛА на юге Украины 16 июля. Фото: t.me/kpszsu

"Днем российские оккупационные войска атаковали баллистической ракетой, вероятно "Искандер-М", Херсонщину, а поздно вечером — Одесскую область", — говорится в сообщении.

Пуски были совершены с территории временно оккупированного Крыма.

К тому же оккупанты нанесли авиационный удар по Херсонской области, применив КАБы.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, российские оккупанты 14 июля обстреляли Мирноград Донецкой области. Из-под завалов спасатели 16 июля извлекли тела погибших людей.

Также 13 июля враг атаковал Харьковщину, в результате чего есть погибшие и пострадавшие. В Купянском районе повреждены несколько зданий и ранены три человека. В поселке Буды в Харьковском районе, кроме разрушений, известно о двух погибших.

война беспилотники Украина обстрелы оккупанты

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