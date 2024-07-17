Российские оккупанты атаковали юг Украины — уничтожены беспилотники

Работа ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки 16 июля российские оккупанты атаковали регионы Украины. Они использовали беспилотники и баллистическую ракету.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Противовоздушной обороной юга были уничтожены четыре разведывательных беспилотника:

три "Орлан-10";

и один ZALA.

Количество сбитых БпЛА на юге Украины 16 июля. Фото: t.me/kpszsu

"Днем российские оккупационные войска атаковали баллистической ракетой, вероятно "Искандер-М", Херсонщину, а поздно вечером — Одесскую область", — говорится в сообщении.

Пуски были совершены с территории временно оккупированного Крыма.

К тому же оккупанты нанесли авиационный удар по Херсонской области, применив КАБы.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, российские оккупанты 14 июля обстреляли Мирноград Донецкой области. Из-под завалов спасатели 16 июля извлекли тела погибших людей.

Также 13 июля враг атаковал Харьковщину, в результате чего есть погибшие и пострадавшие. В Купянском районе повреждены несколько зданий и ранены три человека. В поселке Буды в Харьковском районе, кроме разрушений, известно о двух погибших.