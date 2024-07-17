Российские оккупанты атаковали юг Украины — уничтожены беспилотники

Оккупанты атаковали регионы Украины — сколько беспилотников удалось уничтожить
За прошедшие сутки 16 июля российские оккупанты атаковали регионы Украины. Они использовали беспилотники и баллистическую ракету.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Работа ПВО на юге Украины
Противовоздушной обороной юга были уничтожены четыре разведывательных беспилотника:
- три "Орлан-10";
- и один ZALA.
"Днем российские оккупационные войска атаковали баллистической ракетой, вероятно "Искандер-М", Херсонщину, а поздно вечером — Одесскую область", — говорится в сообщении.
Пуски были совершены с территории временно оккупированного Крыма.
К тому же оккупанты нанесли авиационный удар по Херсонской области, применив КАБы.
Напомним, российские оккупанты 14 июля обстреляли Мирноград Донецкой области. Из-под завалов спасатели 16 июля извлекли тела погибших людей.
Также 13 июля враг атаковал Харьковщину, в результате чего есть погибшие и пострадавшие. В Купянском районе повреждены несколько зданий и ранены три человека. В поселке Буды в Харьковском районе, кроме разрушений, известно о двух погибших.
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