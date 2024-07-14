Російські атаки на Херсон — лікарні та житлові будинки під постійним вогнем

Люди прибирають наслідки російських обстрілів у Херсоні, 8 березня 2024 р. Фото: Суспільне

У Херсоні не залишилося жодного медичного закладу, який би не зазнав російських обстрілів. Загалом більшість атак ворога спрямована на житлову забудову та скупчення людей, що є свідомою тактикою терору.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський під час телемарафону "Єдині новини" у неділю, 14 липня.

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Соболевський зазначив, що у Херсоні не залишилось жодного медичного закладу, який би не був під російськими обстрілами.

"Якщо ми говоримо про обласну клінічну лікарню, то більше 20 разів після деокупації цей заклад находився під обстрілами. На жаль, ми маємо втрати й серед працівників медичної сфери, які виконували свій обов'язок під час обстрілів", — зауважив посадовець.

Він додав, що ідентична ситуація і з житловою забудовою міста.

"Якщо проаналізувати атаки, абсолютна більшість цілей – житлова забудова та скупчення людей. Це свідома тактика терору і знищення нашого населення", — наголосив Соболевський.

Нагадаємо, російські загарбники завдали чергового удару по Херсону та населених пунктах області. Внаслідок цього загинуло п'ятеро людей, серед поранених є дитина.

Раніше ми повідомляли, що ворог ударив по відомому у Херсоні кафе "Літо".