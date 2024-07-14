Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Всі медичні заклади Херсона зазнали обстрілів росіян arrow

Всі медичні заклади Херсона зазнали обстрілів росіян

14 липня 2024 12:52
Валерія Барановська - редактор
Російські атаки на Херсон — лікарні та житлові будинки під постійним вогнем
Люди прибирають наслідки російських обстрілів у Херсоні, 8 березня 2024 р. Фото: Суспільне
Валерія Барановська - редактор

У Херсоні не залишилося жодного медичного закладу, який би не зазнав російських обстрілів. Загалом більшість атак ворога спрямована на житлову забудову та скупчення людей, що є свідомою тактикою терору.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський під час телемарафону "Єдині новини" у неділю, 14 липня.

Читайте також:

Усі заклади Херсону були під обстрілами

Соболевський зазначив, що у Херсоні не залишилось жодного медичного закладу, який би не був під російськими обстрілами.

"Якщо ми говоримо про обласну клінічну лікарню, то більше 20 разів після деокупації цей заклад находився під обстрілами. На жаль, ми маємо втрати й серед працівників медичної сфери, які виконували свій обов'язок під час обстрілів", — зауважив посадовець.

Він додав, що ідентична ситуація і з житловою забудовою міста.

"Якщо проаналізувати атаки, абсолютна більшість цілей – житлова забудова та скупчення людей. Це свідома тактика терору і знищення нашого населення", — наголосив Соболевський.

Нагадаємо, російські загарбники завдали чергового удару по Херсону та населених пунктах області. Внаслідок цього загинуло п'ятеро людей, серед поранених є дитина.

Раніше ми повідомляли, що ворог ударив по відомому у Херсоні кафе "Літо".

війна лікарні Херсон обстріли Херсонська область окупанти війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня