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В Херсонской области раздавались взрывы — Прокудин сообщил о погибшем и пострадавших

13 июля 2024 09:36
Дмитрий Галушка - Редактор
Россияне обстреляли Херсон - в ОВА рассказали о последствиях
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Фото: Telegram Прокудина
Дмитрий Галушка - Редактор

Российские захватчики нанесли очередной удар по Херсону и более десяти населенным пунктам области. Вражеские снаряды и авиабомбы уничтожили гражданские здания и нанесли ущерб целым жилым кварталам. Известно об одном погибшем и шести пострадавших.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин в субботу, 13 июля.

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"Прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Золотая Балка, Львов, Белозерка, Берислав, Антоновка, Станислав, Александровка, Кизомис, Одрадокаменка, Гавриловка, Высокий, Первомайский, Гончарный и город Херсон", — сообщил Прокудин.

Российские военные попали в админздание, учебное заведение, башню сотовой связи, магазин и общежитие. Также удары получили жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе три многоэтажки и три частных дома.

В ОВА рассказали, что из-за вражеских обстрелов один человек погиб, еще шестеро получили ранения.

Ранее мы писали, что до 80% человек, покинувших более безопасные регионы Херсонщины, сейчас возвращаются назад. Люди приступают к восстановлению своих домов и хозяйств.

Недавно российские войска снова атаковали Херсон с помощью беспилотника. В результате сброса взрывчатки пострадали двое детей и трое взрослых.

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