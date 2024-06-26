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Окупанти скинули вибухівку на дітей та дорослих у Херсоні

26 червня 2024 20:38
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Бригадир Софія
редактор
Окупанти атакували Херсон — є постраждалі
Наслідки атаки. Ілюстративне фото: Олександр Прокудін
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Російські війська знову атакували Херсон за допомогою безпілотника. Внаслідок скидання вибухівки постраждало двоє дітей та троє дорослих.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у середу, 26 червня.

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Внаслідок скидання вибухівки з дрона 12-річна дівчинка отримала серйозні травми голови, тулуба, ніг та рук. Її 15-річна сестра теж отримала вибухову травму, контузію та черепно-мозкову травму. Обидві потерпілі були госпіталізовані в лікарню для надання необхідної медичної допомоги. Також до медичного закладу самостійно звернулись троє дорослих, які перебували поруч із дітьми.

Допис Олександра Прокудіна. Фото: скриншот
Допис Олександра Прокудіна. Фото: скриншот

Нагадаємо, росіяни обстріляли Харківську область керованими авіаційними бомбами. Внаслідок обстрілу постраждало дев'ять людей.

Також ми писали, що російські загарбники атакували КАБами Харків вранці 25 червня. Внаслідок прильотів постраждали житлові будинки одного із районів міста.

війна
діти
Херсон
Україна
Херсонська область
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безпілотник

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