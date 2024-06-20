Обстріл Херсону 20 червня — наслідки пошкодження об'єктів енергетики

Ремонт лінії електропередачі. Фото ілюстративне: ДТЕК

У четвер 20 червня, російська армія здійснила обстріл Херсона, пошкодивши енергетичне обладнання. У результаті в місті виникли перебої з електропостачанням та водою.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Читайте також:

Росіяни обстріляли енергетичну інфраструктуру Херсону

Мрочко повідомив, що через чергові обстріли міста російськими військами пошкоджено енергетичну інфраструктуру. Через це можуть виникнути перебої з електро- та водопостачанням, зокрема, в селищі Текстильному, а також у ІІ, ІІІ та IV Таврійських мікрорайонах.

За його словами, щойно дозволить безпекова ситуація, розпочнуться аварійно-відновлювальні роботи. Зараз ворожі дії перешкоджають швидкому усуненню наслідків обстрілів.

Керівник Херсонської міської військової адміністрації нагадав, що у місті працюють Пункти незламності та гуманітарні штаби МВА, де можна отримати допомогу.

Нагадаємо, росіяни у четвер, 20 червня, обстріляли касетними боєприпасами селища в Донецькій області. В результаті ворожих ударів, три людини загинули та четверо отримали поранення, серед них є дитина.

Раніше ми писали, що у ніч на 20 червня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку по енергооб’єктах України. Унаслідок удару є пошкодження та постраждалі.