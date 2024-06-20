Обстріл Херсону 20 червня — наслідки пошкодження об'єктів енергетики

Окупанти пошкодили енергетичне обладнання в Херсоні
У четвер 20 червня, російська армія здійснила обстріл Херсона, пошкодивши енергетичне обладнання. У результаті в місті виникли перебої з електропостачанням та водою.
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
Росіяни обстріляли енергетичну інфраструктуру Херсону
Мрочко повідомив, що через чергові обстріли міста російськими військами пошкоджено енергетичну інфраструктуру. Через це можуть виникнути перебої з електро- та водопостачанням, зокрема, в селищі Текстильному, а також у ІІ, ІІІ та IV Таврійських мікрорайонах.
За його словами, щойно дозволить безпекова ситуація, розпочнуться аварійно-відновлювальні роботи. Зараз ворожі дії перешкоджають швидкому усуненню наслідків обстрілів.
Керівник Херсонської міської військової адміністрації нагадав, що у місті працюють Пункти незламності та гуманітарні штаби МВА, де можна отримати допомогу.
Нагадаємо, росіяни у четвер, 20 червня, обстріляли касетними боєприпасами селища в Донецькій області. В результаті ворожих ударів, три людини загинули та четверо отримали поранення, серед них є дитина.
Раніше ми писали, що у ніч на 20 червня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку по енергооб’єктах України. Унаслідок удару є пошкодження та постраждалі.
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