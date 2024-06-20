Обстрел Херсона 20 июня — последствия повреждения объектов энергетики

Ремонт линии электропередачи. Фото иллюстративное: ДТЭК

В четверг 20 июня российская армия произвела обстрел Херсона, повредив энергетическое оборудование. В результате в городе возникли перебои с электроснабжением и водой.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

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Мрочко сообщил, что из-за очередных обстрелов города российскими войсками повреждена энергетическая инфраструктура. Поэтому могут возникнуть перебои с электро- и водоснабжением, в частности, в поселке Текстильном, а также во II, III и IV Таврических микрорайонах.

По его словам, как только разрешит ситуация с безопасностью, начнутся аварийно-восстановительные работы. Сейчас враждебные действия препятствуют скорейшему устранению последствий обстрелов.

Руководитель Херсонской городской военной администрации напомнил, что в городе работают Пункты несокрушимости и гуманитарные штабы МВА, где можно получить помощь.

Напомним, россияне в четверг, 20 июня, обстреляли кассетными боеприпасами поселка в Донецкой области. В результате вражеских ударов, три человека погибли и четверо получили ранения, среди них ребенок.

Ранее мы писали, что в ночь на 20 июня Российская Федерация снова совершила массированную атаку по энергообъектам Украины. В результате удара есть повреждения и пострадавшие.