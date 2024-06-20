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Росіяни вдарили касетними боєприпасами по Донеччині — є загиблі та поранені

20 червня 2024 17:13
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Росіяни обстріляли Донеччину 20 червня — є загиблі та поранені
Наслідки російської атаки. Ілюстративне фото: ДСНС
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Росіяни у четвер, 20 червня, обстріляли касетними боєприпасами селища в Донецькій області. В результаті ворожих ударів, три людини загинули та четверо отримали поранення, серед них є дитина.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора України в  Telegram.

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Обстріл Донеччини 20 червня

Російські війська близько 12:20 застосували РСЗВ "Смерч" для обстрілу території Іллінівської громади у Краматорському районі. В результаті цих атак в селі Розкішне три цивільні особи померли від отриманих травм. Також трьох осіб, включаючи 14-річного хлопця, з осколковими пораненнями госпіталізували.

Також росіяни пошкодили чотири домогосподарства, два автомобілі та газопровід. Наразі прокурори працюють над документуванням воєнних злочинів, скоєних збройними силами РФ.

Наслідки російської атаки. Фото: Офіс Генерального прокурора
Наслідки російської атаки. Фото: Офіс Генерального прокурора

Нагадаємо, вночі в Києві пролунали вибухи. Сили ППО відбивали атаку ворожих безпілотників. 

Також було неспокійно й у Дніпропетровській області, де ворог атакував обʼєкти цивільної енергетичної інфраструктури.

війна
Україна
Офіс генерального прокурора
Донецька область
обстріли
прокуратура
боєприпаси
війна в Україні

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