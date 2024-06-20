Росіяни обстріляли Донеччину 20 червня — є загиблі та поранені

Росіяни вдарили касетними боєприпасами по Донеччині — є загиблі та поранені
Росіяни у четвер, 20 червня, обстріляли касетними боєприпасами селища в Донецькій області. В результаті ворожих ударів, три людини загинули та четверо отримали поранення, серед них є дитина.
Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора України в Telegram.
Обстріл Донеччини 20 червня
Російські війська близько 12:20 застосували РСЗВ "Смерч" для обстрілу території Іллінівської громади у Краматорському районі. В результаті цих атак в селі Розкішне три цивільні особи померли від отриманих травм. Також трьох осіб, включаючи 14-річного хлопця, з осколковими пораненнями госпіталізували.
Також росіяни пошкодили чотири домогосподарства, два автомобілі та газопровід. Наразі прокурори працюють над документуванням воєнних злочинів, скоєних збройними силами РФ.
Нагадаємо, вночі в Києві пролунали вибухи. Сили ППО відбивали атаку ворожих безпілотників.
Також було неспокійно й у Дніпропетровській області, де ворог атакував обʼєкти цивільної енергетичної інфраструктури.
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