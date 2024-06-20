Вибухи у Києві зараз, уночі 20 червня — що відомо

Вибухи в Києві

Вибухи пролунали зараз уночі в четвер, 20 червня, в Києві. У столиці й Київській області оголошено повітряну тривогу.

У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що у просторі зафіксували БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Громадян закликають до кінця тривоги перебувати в укриттях, а також дотримуватися інформаційної тиші, тобто не фіксувати та не викладати в мережу роботу захисників.

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