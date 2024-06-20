Повітряна тривога зараз, уночі 20 червня, в Україні: які області опинилися в небезпеці через загрозу ударних БпЛА

Безпілотник у небі. Фото ілюстративне: mc.today

Повітряну тривогу в Україні зараз, уночі в четвер, 20 червня, оголосили у восьми областях України. Червоні на карті повітряних тривог Вінницька, Черкаська, Полтавська, Кіровоградська, Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська та Харківська області.

У Повітряних Силах ЗС України повідомляли про загрозу ударних БпЛА та активність бортів Ту-95МС.

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Карта повітряних тривог станом на 01:20 20 червня

Чому оголосили повітряну тривогу в Україні вночі 20 червня

За даними Повітряних Сил ЗС України, станом на 01:17 ворожі БпЛА з Черкаської області летять на Вінницьку область, декілька груп безпілотників із Дніпропетровської області рухається в напрямку Полтавської області, а група ударних БпЛА з Миколаївської області тримає курс на Кіровоградську область.

Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Також військові ще ввечері в середу, 19 червня, повідомили про активність чотирьох бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область), що здійснюють політ у південно-східному напрямку.

Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет громадянам повідомлять додатково.

Нагадаємо, увечері в середу, 19 червня, російські окупанти завдали удару по Херсону. Унаслідок цього обстрілу від отриманих поранень у лікарні помер 52-річний чоловік.

Також росіяни вкотре обстріляли населені пункти Харківського та Куп'янського напрямків. Є загиблий та поранені.