Повітряна тривога зараз, уночі 20 червня, в Україні: які області опинилися в небезпеці через загрозу ударних БпЛА

Атака "Шахедів" та активність бортів Ту-95МС — які області України в небезпеці
Повітряну тривогу в Україні зараз, уночі в четвер, 20 червня, оголосили у восьми областях України. Червоні на карті повітряних тривог Вінницька, Черкаська, Полтавська, Кіровоградська, Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська та Харківська області.
У Повітряних Силах ЗС України повідомляли про загрозу ударних БпЛА та активність бортів Ту-95МС.
Чому оголосили повітряну тривогу в Україні вночі 20 червня
За даними Повітряних Сил ЗС України, станом на 01:17 ворожі БпЛА з Черкаської області летять на Вінницьку область, декілька груп безпілотників із Дніпропетровської області рухається в напрямку Полтавської області, а група ударних БпЛА з Миколаївської області тримає курс на Кіровоградську область.
Також військові ще ввечері в середу, 19 червня, повідомили про активність чотирьох бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область), що здійснюють політ у південно-східному напрямку.
У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет громадянам повідомлять додатково.
Нагадаємо, увечері в середу, 19 червня, російські окупанти завдали удару по Херсону. Унаслідок цього обстрілу від отриманих поранень у лікарні помер 52-річний чоловік.
Також росіяни вкотре обстріляли населені пункти Харківського та Куп'янського напрямків. Є загиблий та поранені.
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