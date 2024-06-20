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Атака "Шахедів" та активність бортів Ту-95МС — які області України в небезпеці

20 червня 2024 01:20
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Повітряна тривога зараз, уночі 20 червня, в Україні: які області опинилися в небезпеці через загрозу ударних БпЛА
Безпілотник у небі. Фото ілюстративне: mc.today
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Повітряну тривогу в Україні зараз, уночі в четвер, 20 червня, оголосили у восьми областях України. Червоні на карті повітряних тривог Вінницька, Черкаська, Полтавська, Кіровоградська, Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська та Харківська області.

У Повітряних Силах ЗС України повідомляли про загрозу ударних БпЛА та активність бортів Ту-95МС.

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Атака "Шахедів" та активність бортів Ту-95МС — які області України в небезпеці - фото 1
Карта повітряних тривог станом на 01:20 20 червня

Чому оголосили повітряну тривогу в Україні вночі 20 червня

За даними Повітряних Сил ЗС України, станом на 01:17 ворожі БпЛА з Черкаської області летять на Вінницьку область, декілька груп безпілотників із Дніпропетровської області рухається в напрямку Полтавської області, а група ударних БпЛА з Миколаївської області тримає курс на Кіровоградську область.

Атака "Шахедів" та активність бортів Ту-95МС — які області України в небезпеці - фото 2
Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Також військові ще ввечері в середу, 19 червня, повідомили про активність чотирьох бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область), що здійснюють політ у південно-східному напрямку.

Атака "Шахедів" та активність бортів Ту-95МС — які області України в небезпеці - фото 3
Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет громадянам повідомлять додатково.

Нагадаємо, увечері в середу, 19 червня, російські окупанти завдали удару по Херсону. Унаслідок цього обстрілу від отриманих поранень у лікарні помер 52-річний чоловік.

Також росіяни вкотре обстріляли населені пункти Харківського та Куп'янського напрямків. Є загиблий та поранені.

безпілотники
дрон Шахід-136
повітряна тривога
небезпека
війна в Україні

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