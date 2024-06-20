Воздушная тревога сейчас, ночью 20 июня, в Украине: какие области оказались в опасности из-за угрозы ударных БпЛА

Беспилотник в небе. Фото иллюстративное: mc.today

Воздушную тревогу в Украине сейчас, ночью в четверг, 20 июня, объявили в восьми областях Украины. Красные на карте воздушных тревог Винницкая, Черкасская, Полтавская, Кировоградская, Николаевская, Херсонская, Днепропетровская и Харьковская области.

В Воздушных Силах ВС Украины сообщали об угрозе ударных БпЛА и активности бортов Ту-95МС.

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Карта воздушных тревог на 01:20 20 июня

Почему объявили воздушную тревогу в Украине ночью 20 июня

По данным Воздушных Сил ВС Украины, по состоянию на 01:17 вражеские БпЛА из Черкасской области летят в Винницкую область, несколько групп беспилотников из Днепропетровской области движутся в направлении Полтавской области, а группа ударных БпЛА из Николаевской области держит курс на Кировоградскую область.

Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Также военные еще вечером в среду, 19 июня, сообщили об активности четырех бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область), которые совершают полет в юго-восточном направлении.

Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет гражданам сообщат дополнительно.

Напомним, вечером в среду, 19 июня, российские оккупанты нанесли удар по Херсону. В результате этого обстрела от полученных ранений в больнице скончался 52-летний мужчина.

Также россияне в очередной раз обстреляли населенные пункты Харьковского и Купянского направлений. Есть погибший и раненый.