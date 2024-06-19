Обстріл Херсону 19 червня — є загиблий

Поранений чоловік. Фото: Олександр Прокудін/Telegram

Ввечері 19 червня російські окупанти в черговий раз обстріляли. Внаслідок удару загинув 52-річний чоловік.

Про це повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram.

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За словами голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна атака була здійснена по Дніпровському району міста.

"У 31-річного чоловіка діагностували контузію, вибухову та черепно-мозкову травми, а також уламкові поранення голови, тулуба, кінцівок. Другий постраждалий — це 52-річний чоловік. Нині він теж перебуває у лікарні з контузією, вибуховою та черепно-мозковими травмами, уламковими пораненнями тулуба й стегна" — зазначив Прокудін.

Водночас Роман Мрочко заявив, що стан 52-річного чоловіка критичний. Пізніше він повідомив, що 52-річний чоловік помер від отриманих поранень у лікарні.

"На жаль, поранений сьогодні внаслідок ворожих обстрілів 52-річний чоловік помер у лікарні", — написав Мрочко.

Допис Романа Мрочка. Фото: скриншот

Нагадаємо, у череду, 19 червня, зранку окупанти вдарили дроном-камікадзе по цивільній автівці в селі Осокорівка на Херсонщині. Внаслідок обстрілу загинув чоловік.

Також ми писали, що російські війська вчергове обстріляли населені пункти Харківського та Куп’янського районів. Наразі відомо про одну жертву та трьох поранених.