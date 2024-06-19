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Росіяни обстріляли Херсон — є загиблий

19 червня 2024 23:42
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Обстріл Херсону 19 червня — є загиблий
Поранений чоловік. Фото: Олександр Прокудін/Telegram
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Ввечері 19 червня російські окупанти в черговий раз обстріляли. Внаслідок удару загинув 52-річний чоловік.

Про це повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram.

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За словами голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна атака була здійснена по Дніпровському району міста.

"У 31-річного чоловіка діагностували контузію, вибухову та черепно-мозкову травми, а також уламкові поранення голови, тулуба, кінцівок. Другий постраждалий — це 52-річний чоловік. Нині він теж перебуває у лікарні з контузією, вибуховою та черепно-мозковими травмами, уламковими пораненнями тулуба й стегна" — зазначив Прокудін.

Водночас Роман Мрочко заявив, що стан 52-річного чоловіка критичний. Пізніше він повідомив, що 52-річний чоловік помер від отриманих поранень у лікарні.

"На жаль, поранений сьогодні внаслідок ворожих обстрілів  52-річний чоловік помер у лікарні", — написав Мрочко.

Допис Романа Мрочка. Фото: скриншот
Допис Романа Мрочка. Фото: скриншот

Нагадаємо, у череду, 19 червня, зранку окупанти вдарили дроном-камікадзе по цивільній автівці в селі Осокорівка на Херсонщині. Внаслідок обстрілу загинув чоловік. 

Також ми писали, що російські війська вчергове обстріляли населені пункти Харківського та Куп’янського районів. Наразі відомо про одну жертву та трьох поранених. 

війна
Херсон
обстріли
війна в Україні
Олександр Прокудін
ракетний удар
загиблі

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